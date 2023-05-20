В РФ приземлился первый за четыре года самолет из Грузии

Российский аэропорт "Внуково". Фото: РосСМИ

Сегодня, 20 мая, в российском аэропорту "Внуково" приземлился прямой авиарейс из Тбилиси. Такое авиасообщение без пересадок впервые за четыре года.

Об этом информируют РосСМИ.

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Прямой рейс из Тбилиси в Москву

Отмечается, что рейс в Москву обслуживает грузинская авиакомпания Georgian Airways. По данным Российской Федерации рейс был заполнен на 80%.

В пятницу, 19 мая, из московского аэропорта в Тбилиси вылетел самолет компании "Азимут". Такого же ажиотажа в аэропорту Грузии не было.

Однако грузинские СМИ сообщают, что ночью офис Georgian Airways в Тбилиси забросали яйцами. На вечер субботы, 20 мая, возле парламента заявлена акция протеста из-за прямого авиасообщения с Россией.

Дверь офиса Georgian Airways, забрасываемая яйцами. Фото: PUBLIKA

Ранее авиакомпания выступила с заявлением пообещав убрать от нее "грязные руки". Организация сообщила, что пропагандистов сближения с Россией и прямого авиасообщения с ней назвали "комическими ничтожествами", а себя заявили патриотами Грузии.

Напомним, что в Грузию будет летать российская авиакомпания Red Wings. Эта авиакомпания находится под санкциями Украины с 2021 года, но санкции ЕС ее не коснулись, поэтому власти Грузии разрешили ей полеты.

Грузия разрешила Российской Федерации совершать прямые авиарейсы. Первый такой перелет из Москвы в Тбилиси состоялся 17 мая.