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У РФ приземлився перший за чотири роки літак з Грузії

20 травня 2023 13:58
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У РФ приземлився перший за чотири роки літак з Грузії
Російський аеропорт "Внуково". Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 20 травня, у російському аеропорту "Внуково" приземлився прямий авіарейс із Тбілісі. Таке авіасполучення без пересадок вперше за чотири роки.

Про це інформують РосЗМІ.

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Зазначається, що рейс до Москви обслуговує грузинська авіакомпанія Georgian Airways. За їх даними, рейс був заповнений на 80%.

У п'ятницю, 19 травня, з московського аеропорту до Тбілісі вилетів літак компанії "Азимут". Такого ж ажіотажу в аеропорті Грузії не було.

Однак грузинські ЗМІ повідомляють, що вночі офіс Georgian Airways у Тбілісі закидали яйцями. На вечір суботи, 20 травня, біля парламенту заявлена акція протесту через пряме авіасполучення з Росією.

Грузія
Двері офісу Georgian Airways, які закидали яйцями. Фото: PUBLIKA

Раніше авіакомпанія виступила із заявою, пообіцявши прибрати від неї "брудні руки". Організація повідомила, що пропагандистів зближення з Росією і прямого авіасполучення з нею назвали "комічними нікчемами", а себе заявили патріотами Грузії.

Нагадаємо, що до Грузії буде літати російська авіакомпанія Red Wings. Ця авіакомпанія перебуває під санкціями України з 2021 року, але санкції ЄС її не торкнулися, тож влада Грузії дозволила їй польоти.

Грузія дозволила Російській Федерації здійснювати прямі авіарейси. Перший такий переліт з Москви до Тбілісі відбувся 17 травня.

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