В РФ случайно раскрыли адреса секретных объектов Минобороны, разведки и ФСО

Кремль в Москве. Фото: росСМИ

В РФ случайно раскрыли адреса секретных военных построек, учреждений и шпионских домов в Москве и Санкт-Петербурге. В документе перечислены объекты, где не должно быть "отключений электроэнергии".

Об этом говорится на сайте "Досье".

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Документ "Специальная группа"

Известно, что секретный 434-страничный документ "Специальная группа" был обнародован на сайте мэрии Москвы. Туда, в частности, попал перечень специальных потребителей электроэнергии, которых нельзя отключать от энергоснабжения ни при каких обстоятельствах.

В общем, содержимое большинства страниц не несет никакой тайны. Там речь идет о медицинских учреждениях, объектах железной дороги и метрополитена, инфраструктуре связи, федеральных и городских органах власти, полиции и спасателях.

Некоторые данные из документа. Фото: скриншот

Секретная информация

Однако в документе есть и отдельные разделы. Они включают в себя адреса всех воинских частей и учреждений Минобороны, пунктов ФСБ, складов боеприпасов и даже конспиративных разведочных квартир.

"Более того, кто-нибудь легко может узнать, где в Москве живут сотрудники самых тайных ведомств, посмотреть, какие невзрачные здания действительно являются объектами спецслужб, и позавидовать вкусу жизни руководства этих спецслужб", — говорится в материале.

Больше всего таких объектов закреплены за ФСО. В частности, башни Кремля и Александровский сад.

Напомним, Государственная Дума Российской Федерации готовит новые поправки, существенно расширящие возможности Федеральной службы безопасности России. Речь идет прежде всего о слежке за гражданами страны и жителями оккупированных территорий Украины.