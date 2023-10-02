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У РФ випадково розкрили адреси секретних об’єктів Міноборони, розвідки та ФСО

2 жовтня 2023 17:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У РФ випадково розкрили адреси секретних об’єктів Міноборони, розвідки та ФСО
Кремль у Москві. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В РФ випадково розкрили адреси секретних військових будівель, установ і шпигунських будинків у Москві та Санкт-Петербурзі. У документі перераховано об'єкти, де не повинно бути "відключень електроенергії".

Про це йдеться на сайті "Досьє".

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Документ "Спеціальна група"

Відомо, що секретний 434-сторінковий документ "Спеціальна група" був оприлюднений на сайті мерії Москви. Туди, зокрема, потрапив перелік спеціальних споживачів електроенергії, яких не можна відключати від енергопостачання за жодних обставин.

Загалом, вміст більшості сторінок не несе жодної таємниці. Там йдеться про медичні установи, об'єкти залізниці та метрополітену, інфраструктура зв'язку, федеральні та міські органи влади, поліція та рятувальники.

Деякі дані з документу. Фото: скриншот

Секретна інформація

Однак у документі є й окремі розділи. Вони включають в себе адреси всіх військових частин і установ Міноборони, пунктів ФСБ, складів боєприпасів і навіть конспіративних квартир розвідки.

"Більш того, хто-небудь легко може дізнатися, де в Москві живуть співробітники найпотаємніших відомств, подивитися, які непоказні будівлі насправді є об'єктами спецслужб, і позаздрити смаку життя керівництва цих спецслужб", — йдеться у матеріалі. 

Найбільше таких об'єктів закріплені за ФСО. Зокрема,  вежі Кремля та Олександрівський сад.

Нагадаємо, Державна Дума Російської Федерації готує нові поправки, які суттєво розширять можливості Федеральної служби безпеки Росії. Йдеться насамперед про стеження за громадянами країни та мешканцями окупованих територій України.

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