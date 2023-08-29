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В РФ упал вертолет Ми-8: все члены экипажа погибли

29 августа 2023 14:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В РФ упал вертолет Ми-8: все члены экипажа погибли
Российский вертолет Ми-8. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 29 августа, в Челябинской области РФ упал вертолет Ми-8. Предварительно все члены экипажа погибли.

Об этом сообщают росСМИ.

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Известно, что самолет упал рядом с военным аэродромом Шагол. Из гражданских якобы никто не пострадал.

Однако на борту вертолета российского Ми-8 были командир, летчик и бортинженер. Все они погибли.

В СМИ утверждают, что самолет принадлежал российской ФСБ. В момент падения он совершал тренировочный полет.

Также появились первые фото и видео падения Ми-8.

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Самолет, который упал в РФ. Фото: росСМИ
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Самолет, который упал в РФ. Фото: росСМИ

Напомним, принадлежащая РФ авиакомпания "Аэрофлот" производит ремонт своего самолета Airbus A330 в Иране. Однако он не сможет вернуться в небо, как это планировалось раньше. Отмечается, что воздушное судно "застряло" в Иране, время его возвращения было перенесено на полгода.

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