В РФ упал вертолет Ми-8: все члены экипажа погибли
Сегодня, 29 августа, в Челябинской области РФ упал вертолет Ми-8. Предварительно все члены экипажа погибли.
Об этом сообщают росСМИ.
В РФ упал вертолет
Известно, что самолет упал рядом с военным аэродромом Шагол. Из гражданских якобы никто не пострадал.
Однако на борту вертолета российского Ми-8 были командир, летчик и бортинженер. Все они погибли.
В СМИ утверждают, что самолет принадлежал российской ФСБ. В момент падения он совершал тренировочный полет.
Также появились первые фото и видео падения Ми-8.
Напомним, принадлежащая РФ авиакомпания "Аэрофлот" производит ремонт своего самолета Airbus A330 в Иране. Однако он не сможет вернуться в небо, как это планировалось раньше. Отмечается, что воздушное судно "застряло" в Иране, время его возвращения было перенесено на полгода.