В РФ упал вертолет Ми-8: все члены экипажа погибли

Российский вертолет Ми-8. Фото иллюстративное: google

Сегодня, 29 августа, в Челябинской области РФ упал вертолет Ми-8. Предварительно все члены экипажа погибли.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

В РФ упал вертолет

Известно, что самолет упал рядом с военным аэродромом Шагол. Из гражданских якобы никто не пострадал.

Однако на борту вертолета российского Ми-8 были командир, летчик и бортинженер. Все они погибли.

В СМИ утверждают, что самолет принадлежал российской ФСБ. В момент падения он совершал тренировочный полет.

Также появились первые фото и видео падения Ми-8.

Самолет, который упал в РФ. Фото: росСМИ

Самолет, который упал в РФ. Фото: росСМИ

Напомним, принадлежащая РФ авиакомпания "Аэрофлот" производит ремонт своего самолета Airbus A330 в Иране. Однако он не сможет вернуться в небо, как это планировалось раньше. Отмечается, что воздушное судно "застряло" в Иране, время его возвращения было перенесено на полгода.