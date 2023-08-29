У РФ впав гелікоптер Мі-8: усі члени екіпажу загинули

Російський вертоліт Мі-8. Фото ілюстративне: google

Сьогодні, 29 серпня, у Челябінській області РФ впав гелікоптер Мі-8. Попередньо, усі члени екіпажу загинули.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Відомо, що літак впав поруч із військовим аеродромом Шагол. Із цивільних нібито ніхто не постраждав.

Однак, на борту гелікоптера російського Мі-8 був командир, льотчик і бортінженер. Усі вони загинули.

У ЗМІ стверджують, що літак належав російській ФСБ. У момент падіння він виконував тренувальний політ.

Також з'явилися перші фото та відео падіння Мі-8.

Літак, який впав у РФ. Фото: росЗМІ

Літак, який впав у РФ. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, авіакомпанія "Аерофлот", яка належить РФ, проводить ремонт свого літака Airbus A330 в Ірані. Проте він не зможе повернутися у небо, як це планувалось раніше. Зазначається, що повітряне судно "застрягло" в Ірані, час його повернення було перенесено на пів року.