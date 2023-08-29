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У РФ впав гелікоптер Мі-8: усі члени екіпажу загинули

29 серпня 2023 14:36
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Козюк Тетяна
редактор
У РФ впав гелікоптер Мі-8: усі члени екіпажу загинули
Російський вертоліт Мі-8. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сьогодні, 29 серпня, у Челябінській області РФ впав гелікоптер Мі-8. Попередньо, усі члени екіпажу загинули. 

Про це повідомляють росЗМІ. 

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У РФ впав гелікоптер

Відомо, що літак впав поруч із військовим аеродромом Шагол. Із цивільних нібито ніхто не постраждав.

Однак, на борту гелікоптера російського Мі-8 був командир, льотчик і бортінженер. Усі вони загинули. 

У ЗМІ стверджують, що літак належав російській ФСБ. У момент падіння він виконував тренувальний політ. 

Також з'явилися перші фото та відео падіння Мі-8. 

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Літак, який впав у РФ. Фото: росЗМІ
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Літак, який впав у РФ. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, авіакомпанія "Аерофлот", яка належить РФ, проводить ремонт свого літака Airbus A330 в Ірані. Проте він не зможе повернутися у небо, як це планувалось раніше. Зазначається, що повітряне судно "застрягло" в Ірані, час його повернення було перенесено на пів року. 

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