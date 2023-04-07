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В рф при загадочных обстоятельствах умер еще один топ-менеджер

7 апреля 2023 07:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игорь Шкурко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Якутском СИЗО в россии нашли мертвым заместителя генерального директора и главного инженера "Якутскэнерго" Игоря Шкурко. Туда он попал 31 марта после задержания по делу о взятках.

Об этом сообщает росСМИ.

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Подробности

В федеральной службе исполнения наказаний россии рассказали, что Шкурко совершил самоубийство 4 апреля.

"В камере следственного изолятора обнаружен обвиняемый без признаков жизни. Медицинские работники констатировали его смерть. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не обнаружено", — говорится в пресс-релизе.

Шкурко был не согласен с арестом и обжаловал его прямо перед своей гибелью, 3 апреля. В Следственном комитете комментировать случившееся отказались.

По подсчетам российского издания, за 15 месяцев при загадочных обстоятельствах погибли около 40 российских топ-менеджеров, бизнесменов и управленцев.

Напомним, в январе разработчик ракетных комплексов "Калибр" и научный руководитель концерна "Алмаз-Антей" Павел Камнев умер в россии. Причину смерти 86-летнего мужчины не разглашали.

Также мы писали, что начальник Иркутской полиции Герман Братчиков совершил самоубийство. Он застрелился в своем кабинете после рабочего совещания с начальством.

Добавим, один из организаторов Иловайской трагедии в 2014 году командир российских десантников Дмитрий Лисицкий умер. Существуют разные версии его смерти: по одной из них, он покончил с собой, а по другой, был ликвидирован Вооруженными силами Украины.

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