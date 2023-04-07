У рф за загадкових обставин помер ще один топменеджер

Ігор Шкурко

В Якутському СІЗО в рф знайшли мертвим заступника генерального директора та головного інженера "Якутськенерго" Ігоря Шкурка. Туди він потрапив 31 березня після затримання у справі про хабар.

Про це повідомляє росЗМІ.

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У федеральній службі виконання покарань росії розповіли, що Шкурко вчинив самогубство 4 квітня.

"У камері слідчого ізолятора виявлено обвинуваченого без ознак життя. Медичні працівники констатували його смерть. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. За попередніми даними, ознак кримінальної смерті не виявлено", — йдеться у пресрелізі.

Шкурко був не згоден з арештом і оскаржив його прямо перед своєю загибеллю, 3 квітня. У Слідчому комітеті коментувати те, що трапилося, відмовилися.

За підрахунками російського видання, за 15 місяців за загадкових обставин загинули близько 40 російських топменеджерів, бізнесменів та управлінців.

Нагадаємо, у січні розробник ракетних комплексів "Калібр" та науковий керівник концерну "Алмаз-Антей" Павло Камнєв помер у росії. Причину смерті 86-річного чоловіка не розголошували.

Також ми писали, що начальник поліції Іркутська Герман Братчиков вчинив самогубство. Він застрелився у своєму кабінеті після робочої наради з начальством.

Додамо, один із організаторів Іловайської трагедії у 2014 році, командир російських десантників Дмитро Лисицький, помер. Існують різні версії його смерті: за однією з них, він наклав на себе руки, а за іншою, був ліквідований Збройними силами України.