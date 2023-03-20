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В россии заявили, что зафиксировали американские бомбардировщики у своих границ

20 марта 2023 23:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Для идентификации и контроля россияне подняли в небо Су-35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 20 марта, в россии заявили о появлении стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил США. Их якобы заметили над Балтикой, когда летели в госграницу россии.

Об этом пишут российские СМИ.

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Что известно

В ведомстве заявили о двух истребителях, которые якобы зафиксировали российские средства ПВО. Для идентификации и недопущения нарушения госграницы поднимался истребитель Су-35.

"Иностранные военные самолеты, обнаруженные над акваторией Балтийского моря, не нарушили государственную границу россии. Полет Су-35 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — заверили в Минобороны государства-террористки.

Напомним, военно-воздушные силы США 14 марта заявили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper.

ВВС США выступили с заявлением, в котором обвинили российские самолеты в "безрассудных, опасных для экологии и непрофессиональных действиях".

Министерство обороны россии выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы летел с нарушениями.

Позже американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента с беспилотником США, сбившим российский истребитель. На реконструкции можно увидеть, как американский беспилотник MQ-9 Reaper проводил разведку.

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