В россии заявили, что зафиксировали американские бомбардировщики у своих границ
В понедельник, 20 марта, в россии заявили о появлении стратегических бомбардировщиков В-52Н Военно-воздушных сил США. Их якобы заметили над Балтикой, когда летели в госграницу россии.
Об этом пишут российские СМИ.
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Что известно
В ведомстве заявили о двух истребителях, которые якобы зафиксировали российские средства ПВО. Для идентификации и недопущения нарушения госграницы поднимался истребитель Су-35.
"Иностранные военные самолеты, обнаруженные над акваторией Балтийского моря, не нарушили государственную границу россии. Полет Су-35 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — заверили в Минобороны государства-террористки.
Напомним, военно-воздушные силы США 14 марта заявили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper.
ВВС США выступили с заявлением, в котором обвинили российские самолеты в "безрассудных, опасных для экологии и непрофессиональных действиях".
Министерство обороны россии выступило с заявлением по поводу инцидента с американским беспилотником над Черным морем. В российском ведомстве заявляют, что беспилотник MQ-9 Reaper в Черном море приблизился к оккупированному Крыму и якобы летел с нарушениями.
Позже американский телеканал CBS создал видеореконструкцию инцидента с беспилотником США, сбившим российский истребитель. На реконструкции можно увидеть, как американский беспилотник MQ-9 Reaper проводил разведку.