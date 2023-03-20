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У рф заявили, що зафіксували американські бомбардувальники біля своїх кордонів

20 березня 2023 23:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Для ідентифікації та контролю росіяни підійняли в небо Су-35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок ввечері, 20 березня, у росії заявили про появу стратегічних бомбардувальників В-52Н Військово-повітряних сил США. Їх нібито помітили над Балтикою, коли летіли до держкордону рф.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Що відомо

У відомстві заявили про два винищувачі, які начебто зафіксували російські засоби ППО. Для ідентифікації та недопущення порушення держкордону підіймався винищувач Су-35.

"Іноземні військові літаки, виявлені над акваторією Балтійського моря, не порушили державний кордон росії. Політ Су-35 виконувався в суворій відповідності до міжнародних правил використання повітряного простору", — запевнили в Міноборони держави-терористки.

Нагадаємо, військово-повітряні сили США 14 березня  заявили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper.

ВПС США виступили із заявою, в якій звинуватили російські літаки в "безрозсудних, небезпечних для екології та непрофесійних діях".

Міністерство оборони росії виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником над Чорним морем. У російському відомстві заявляють, що безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями.

Пізніше американський телеканал CBS створив відеореконструкцію інциденту з безпілотником США, який збив російський винищувач. На реконструкції можна побачити, як американський безпілотник MQ-9 Reaper проводив розвідку.

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