В РФ задержан диверсант, причастный к взрыву в Крыму

В РФ задержали "агента СБУ", взорвавшего газопровод в Крыму, — росСМИ
В российской ФСБ заявили, что силовики задержали диверсанта, который якобы причастен к взрыву газопровода в поселке Кореиз во временно оккупированном Крыму. Задержанный, мол, признал свою вину и рассказал, что такую задачу ему дали ВСУ.
Об этом сообщают росСМИ.
Что известно
"Силовики задержали диверсанта (гражданина России), который в июне по заданию украинских спецслужб взорвал газопровод в крымском поселке Кореиз", — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, он якобы "дал признательные показания". Кроме этого, у него изъяли 2 кг взрывчатки.
В свою очередь ФСБ открыла дело о теракте.
Напомним, недавно стало известно, что Россия хочет использовать "вагнеровцев" для того, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В настоящее время россияне готовят масштабную провокацию на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.