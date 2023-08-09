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В РФ задержали "агента СБУ", взорвавшего газопровод в Крыму, — росСМИ

9 августа 2023 12:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В РФ задержан диверсант, причастный к взрыву в Крыму
Задержанный мужчина в наручниках. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В российской ФСБ заявили, что силовики задержали диверсанта, который якобы причастен к взрыву газопровода в поселке Кореиз во временно оккупированном Крыму. Задержанный, мол, признал свою вину и рассказал, что такую задачу ему дали ВСУ.

Об этом сообщают росСМИ.

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Что известно

"Силовики задержали диверсанта (гражданина России), который в июне по заданию украинских спецслужб взорвал газопровод в крымском поселке Кореиз", — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, он якобы "дал признательные показания". Кроме этого, у него изъяли 2 кг взрывчатки.

В свою очередь ФСБ открыла дело о теракте.

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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, недавно стало известно, что Россия хочет использовать "вагнеровцев" для того, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В настоящее время россияне готовят масштабную провокацию на Мозырьском нефтеперерабатывающем заводе.

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