У РФ затримали диверсанта, який причетний до вибуху у Криму

Затриманий чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: google

У російській ФСБ заявили, що силовики затримали диверсанта, який ніби то причетний до вибуху газопроводу у селищі Кореїз в тимчасово окупованому Криму. Затриманий, мовляв, визнав свою провину і розповів, що таке завдання йому дали ЗСУ.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо

"Силовики затримали диверсанта (громадянина Росії), який у червні за завданням українських спецслужб підірвав газопровід у кримському селищі Кореїз", — йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, він ніби то "дав зізнавальні свідчення". Окрім цього, у нього вилучили 2 кг вибухівки.

Своєю чергою ФСБ відкрила справу про теракт.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія хоче використати "вагнерівців" для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наразі росіяни готують масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.