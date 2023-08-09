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У РФ затримали "агента СБУ", який підірвав газопровід у Криму, — росЗМІ

9 серпня 2023 12:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У РФ затримали диверсанта, який причетний до вибуху у Криму
Затриманий чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У російській ФСБ заявили, що силовики затримали диверсанта, який ніби то причетний до вибуху газопроводу у селищі Кореїз в тимчасово окупованому Криму. Затриманий, мовляв, визнав свою провину і розповів, що таке завдання йому дали ЗСУ.  

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Що відомо

"Силовики затримали диверсанта (громадянина Росії), який у червні за завданням українських спецслужб підірвав газопровід у кримському селищі Кореїз", — йдеться у повідомленні. 

За наявною інформацією, він ніби то "дав зізнавальні свідчення". Окрім цього, у нього вилучили 2 кг вибухівки. 

Своєю чергою ФСБ відкрила справу про теракт. 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія хоче використати "вагнерівців" для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наразі росіяни готують масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.

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