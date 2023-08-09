У РФ затримали диверсанта, який причетний до вибуху у Криму

У РФ затримали "агента СБУ", який підірвав газопровід у Криму, — росЗМІ
У російській ФСБ заявили, що силовики затримали диверсанта, який ніби то причетний до вибуху газопроводу у селищі Кореїз в тимчасово окупованому Криму. Затриманий, мовляв, визнав свою провину і розповів, що таке завдання йому дали ЗСУ.
Про це повідомляють росЗМІ.
Що відомо
"Силовики затримали диверсанта (громадянина Росії), який у червні за завданням українських спецслужб підірвав газопровід у кримському селищі Кореїз", — йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, він ніби то "дав зізнавальні свідчення". Окрім цього, у нього вилучили 2 кг вибухівки.
Своєю чергою ФСБ відкрила справу про теракт.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія хоче використати "вагнерівців" для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наразі росіяни готують масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.