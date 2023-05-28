Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В РФ снова заявили об "атаке дронов" на нефтеперерабатывающий завод arrow

В РФ снова заявили об "атаке дронов" на нефтеперерабатывающий завод

28 мая 2023 10:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В РФ снова заявили об "атаке дронов" на нефтеперерабатывающий завод
Беспилотник в небе. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 28 мая, в России заявили об "атаке беспилотников". Их якобы сбили на подлете к Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Что говорят в России

"Около двух часов ночи с субботы на воскресенье предпринята попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов. Все они были нейтрализованы", — говорится в сообщении в оперативном штабе региона.

Там также заявили, что в результате инцидента возникло задымление, но его оперативно ликвидировали дежурные службы завода.

Повреждения инфраструктуры НПЗ и пострадавших нет.

Напомним, это уже не первый раз в России заявляют об атаках беспилотников. Так, 27 мая россияне заявили, что в Тверской области два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию.

Также утром 26 мая российские Telegram-каналы сообщили о сильном взрыве в российском городе Краснодар. По данным росСМИ, в центре города взорвался беспилотник. Мэр города показал последствия инцидента.

Также мы писали, что в конце апреля в России сообщали о загадочном дроне, который мешал сесть пассажирскому самолету в подмосковном аэропорту Шереметьево.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас