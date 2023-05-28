В РФ снова заявили об "атаке дронов" на нефтеперерабатывающий завод

Беспилотник в небе. Фото: росСМИ

В воскресенье, 28 мая, в России заявили об "атаке беспилотников". Их якобы сбили на подлете к Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае.

Об этом сообщают росСМИ.

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"Около двух часов ночи с субботы на воскресенье предпринята попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов. Все они были нейтрализованы", — говорится в сообщении в оперативном штабе региона.

Там также заявили, что в результате инцидента возникло задымление, но его оперативно ликвидировали дежурные службы завода.

Повреждения инфраструктуры НПЗ и пострадавших нет.

Напомним, это уже не первый раз в России заявляют об атаках беспилотников. Так, 27 мая россияне заявили, что в Тверской области два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию.

Также утром 26 мая российские Telegram-каналы сообщили о сильном взрыве в российском городе Краснодар. По данным росСМИ, в центре города взорвался беспилотник. Мэр города показал последствия инцидента.

Также мы писали, что в конце апреля в России сообщали о загадочном дроне, который мешал сесть пассажирскому самолету в подмосковном аэропорту Шереметьево.