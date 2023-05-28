В РФ снова заявили об "атаке дронов" на нефтеперерабатывающий завод
В воскресенье, 28 мая, в России заявили об "атаке беспилотников". Их якобы сбили на подлете к Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае.
Об этом сообщают росСМИ.
Что говорят в России
"Около двух часов ночи с субботы на воскресенье предпринята попытка приблизиться к территории Ильского НПЗ нескольких неустановленных беспилотных аппаратов. Все они были нейтрализованы", — говорится в сообщении в оперативном штабе региона.
Там также заявили, что в результате инцидента возникло задымление, но его оперативно ликвидировали дежурные службы завода.
Повреждения инфраструктуры НПЗ и пострадавших нет.
Напомним, это уже не первый раз в России заявляют об атаках беспилотников. Так, 27 мая россияне заявили, что в Тверской области два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию.
Также утром 26 мая российские Telegram-каналы сообщили о сильном взрыве в российском городе Краснодар. По данным росСМИ, в центре города взорвался беспилотник. Мэр города показал последствия инцидента.
Также мы писали, что в конце апреля в России сообщали о загадочном дроне, который мешал сесть пассажирскому самолету в подмосковном аэропорту Шереметьево.