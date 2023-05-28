У РФ знову заявили про "атаку дронів" на нафтопереробний завод

Безпілотник в небі. Фото: росЗМІ

У неділю, 28 травня, у Росії заявили про "атаку безпілотників". Їх нібито збили на підльоті до Ільського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Близько другої години ночі з суботи на неділю здійснено спробу наблизитися до території Ільського НПЗ кількох невстановлених безпілотних апаратів. Усі вони були нейтралізовані", — йдеться у повідомленні в оперативному штабі регіону.

Там також заявили, що в результаті інциденту виникло задимлення, але його оперативно ліквідували чергові служби заводу.

Пошкоджень інфраструктури НПЗ та постраждалих немає.

Нагадаємо, це вже не вперше у Росії заявляють про атаки безпілотників. Так, 27 травня росіяни заявили, що у Тверській області два безпілотники атакували нафтопереробну станцію.

Також вранці 26 травня, російські Telegram-канали повідомили про сильний вибух у російському місті Краснодар. За даними росЗМІ, у центрі міста вибухнув безпілотник. Мер міста показав наслідки інциденту.

Також ми писали, що наприкінці квітня в Росії повідомляли про загадковий дрон, який заважав сісти пасажирському літаку у підмосковному аеропорту Шереметьєво.