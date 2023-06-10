В Rheinmetall рассказали, как немецкая техника показала себя на войне в Украине

Руководитель германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Фото: Reuters

Отзывы украинских бойцов о немецком оружии очень положительны. Им удается осваивать и уникально использовать военную технику, передаваемую Германией.

Об этом заявил руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND.

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Паппергер рассказал, что украинские военные положительно отзываются о немецком оружии.

"Возьмите только самоходную гаубицу PzH2000, шасси и системы вооружения которой поставила Rheinmetall. На самом деле мы говорим, что ствол нужно менять примерно после 4500 выстрелов. Украинцы же производят до 20 тысяч выстрелов — фактически невозможно. Другие трубы давно бы заломились", — сказал глава Rheinmetall.

Кроме этого, он также намекнул на потери среди военной техники, которую поставляла Германия.

"В жизни всегда есть потери", — сказал Паппергер.

Напомним, недавно стало известно, что немецкая компания Rheinmetall хочет начать производство БТР Fuchs на совместном предприятии с "Укроборонпромом". Руководитель предприятия заявил, что ему нестрашны вероятные российские удары по заводам.