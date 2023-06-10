Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В Rheinmetall рассказали, как немецкая техника показала себя на войне в Украине arrow

В Rheinmetall рассказали, как немецкая техника показала себя на войне в Украине

10 июня 2023 15:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Rheinmetall рассказали, как немецкая техника показала себя на войне в Украине
Руководитель германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Отзывы украинских бойцов о немецком оружии очень положительны. Им удается осваивать и уникально использовать военную технику, передаваемую Германией.

Об этом заявил руководитель немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью RND.

Читайте также:

Как украинские военные оценивают немецкое оружие

Паппергер рассказал, что украинские военные положительно отзываются о немецком оружии.

"Возьмите только самоходную гаубицу PzH2000, шасси и системы вооружения которой поставила Rheinmetall. На самом деле мы говорим, что ствол нужно менять примерно после 4500 выстрелов. Украинцы же производят до 20 тысяч выстрелов — фактически невозможно. Другие трубы давно бы заломились", — сказал глава Rheinmetall.

Кроме этого, он также намекнул на потери среди военной техники, которую поставляла Германия.

"В жизни всегда есть потери", — сказал Паппергер.

Напомним, недавно стало известно, что немецкая компания Rheinmetall хочет начать производство БТР Fuchs на совместном предприятии с "Укроборонпромом". Руководитель предприятия заявил, что ему нестрашны вероятные российские удары по заводам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас