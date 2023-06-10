У Rheinmetall розповіли, як німецька техніка показала себе на війні в Україні

Керівник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер. Фото: Reuters

Відгуки українських бійців про німецьку зброю дуже позитивні. Їм вдається освоювати та унікально використовувати військову техніку, яку передала Німеччина.

Про це заявив керівник німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю RND.

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Паппергер розповів, що українські військові позитивно відгукуються про німецьку зброю.

"Візьміть лише самохідну гаубицю PzH2000, шасі та системи озброєння якої поставила Rheinmetall. Насправді ми говоримо, що ствол потрібно міняти приблизно після 4500 пострілів. Українці ж роблять до 20 тисяч пострілів — фактично неможливо. Інші труби давно б заломилися", — навів такий приклад глава Rheinmetall.

Окрім цього він також натякнув на втрати серед військової техніки, яку постачала Німеччина.

"У житті завжди є втрати", — сказав Паппергер.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що німецька компанія Rheinmetall хоче почати виробництво БТР Fuchs на спільному підприємстві з "Укроборонпромом". Керівник підприємства заявив, що йому не страшні ймовірні російські удари по заводах.