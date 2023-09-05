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В российских отделах МВД решили запастись огнетушителями на случай атак БпЛА

5 сентября 2023 10:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В российских отделах МВД решили запастись огнетушителями на случай атак БпЛА
Огнетушитель. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В отделах министерства внутренних дел по всей России решили запастись огнетушителями. Их хотят хранить на верхних этажах зданий на случай атак беспилотников.

Об этом сообщают росСМИ.

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По информации росСМИ, с сотрудниками МВД проведут тренировку, чтобы они могли ликвидировать возгорание до приезда пожарных.

"По нашим данным, территориальные органы ведомства по всей стране получили приказ проверить все эвакуационные пути и работу автоматических систем пожаротушения на фоне инцидентов с украинскими БпЛА", — говорится в сообщении.

К тому же россияне должны будут наладить работу камер и патрулирование на объектах МВД, а также обеспечить верхние этажи зданий всеми необходимыми средствами для тушения пожаров.

Руководство МВД просит уделить особое внимание во время тренировок вызову пожарных, оповещению сотрудников и эвакуации людей и имущества из горящих зданий.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром, 5 сентября, российское Министерство обороны сообщило об атаке беспилотников. На этот раз они заявляют, что якобы сбили дроны над Калужской и Московской областями.

Также мы писали, что в Саратовской области на аэродроме "Энгельс" оккупанты пытаются защитить свои бомбардировщики Ту-95, используя автомобильные шины. Вероятно, таким образом россияне защищают их от атак дронами.

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