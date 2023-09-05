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У російських відділах МВС вирішили запастися вогнегасниками на випадок атак БпЛА

5 вересня 2023 10:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У російських відділах МВС вирішили запастися вогнегасниками на випадок атак БпЛА
Вогнегасник. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У відділах міністерства внутрішніх справ по всій Росії вирішили запастися вогнегасниками. Їх хочуть зберігати на верхніх поверхах будівель на випадок атак безпілотників.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За інформацією росЗМІ, зі співробітниками МВС проведуть тренування, щоб вони могли ліквідувати загоряння до приїзду пожежників. 

"За нашими даними, територіальні органи відомства по всій країні отримали наказ перевірити всі евакуаційні шляхи і роботу автоматичних систем пожежогасіння на тлі інцидентів з українськими БпЛА", — йдеться у повідомленні.

До того ж росіяни повинні будуть налагодити роботу камер і патрулювання на об'єктах МВС, а також забезпечити верхні поверхи будівель усіма необхідними засобами для гасіння пожеж.

Керівництво МВС просить приділити особливу увагу під час тренувань виклику пожежників, оповіщенню співробітників та евакуації людей і майна з палаючих будівель.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 5 вересня, російське Міністерство оборони повідомило про атаку безпілотників. Цього разу вони заявляють, що нібито збили дрони над Калузькою і Московською областями.

Також ми писали, що у Саратовській області на аеродромі "Енгельс" окупанти намагаються захистити свої бомбардувальники Ту-95, використовуючи автомобільні шини. Ймовірно, таким чином росіяни захищають їх від атак дронами. 

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