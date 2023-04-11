В россии хотят отлавливать уклонистов по интернету: подробности

В россии продолжается весенний призыв в армию. Фото: nevnov.ru

Российская Госдума собирается принять законопроект об электронных повестках. За неявку после получения электронной повестки мужчинам будут закрывать выезд из страны.

Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Госдумы рф.

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Согласно документу, повестки начнут посылать в электронном виде через личный кабинет в Госуслугах. Сразу после этого они будут считаться врученными.

При этом традиционные способы оповещения с помощью бумажных повесток и работодателя сохранятся.

Какое наказание за неявку

После получения повестки призывникам запрещается выезд из россии. На то, чтобы прийти в комиссариат, дается всего 20 дней.

Если призывник не появится за повесткой в течение 20 дней, ему запретят оформлять кредиты и займы, а также регистрировать недвижимость и автомобили. Причем права управлять транспортом призывник тоже лишится. Эти меры названы в законопроекте "временными".

"Временные меры" в регионах

Власти российских субъектов смогут сами устанавливать дополнительные "временные меры". Не появившимся призывникам, например, могут ограничить льготы и другие выплаты.

О назначении "временных мер" граждан будут сообщать через личный кабинет в Госуслугах. Отменить их должны автоматически в течение суток с момента явки в повестку дня или подтверждения уважительных причин для неявки.

Также согласно законопроекту комиссариаты смогут ставить граждан на военный учет без их личной явки в военкоматы. Будут это делать "на основании сведений о гражданах" из государственных информационных систем. Если комиссариат поставит человека на военный учет без личной явки, то ему может прийти повестка "для сверки сведений".

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 апреля россияне не смогут удалять свои аккаунты из Госуслуг на фоне слухов о введении цифровых повесток. На сайте даже пропала кнопка удаления своего кабинета.

Недавно в российском Генштабе рассказали, планируют ли новую волну мобилизации.

Добавим, российский диктатор владимир путин ранее подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля по 15 июля. В российскую армию планируют привлечь еще 147 тысяч человек.