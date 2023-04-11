В россии хотят отлавливать уклонистов по интернету: подробности
Российская Госдума собирается принять законопроект об электронных повестках. За неявку после получения электронной повестки мужчинам будут закрывать выезд из страны.
Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Госдумы рф.
Какой механизм рассылки повесток
Согласно документу, повестки начнут посылать в электронном виде через личный кабинет в Госуслугах. Сразу после этого они будут считаться врученными.
При этом традиционные способы оповещения с помощью бумажных повесток и работодателя сохранятся.
Какое наказание за неявку
После получения повестки призывникам запрещается выезд из россии. На то, чтобы прийти в комиссариат, дается всего 20 дней.
Если призывник не появится за повесткой в течение 20 дней, ему запретят оформлять кредиты и займы, а также регистрировать недвижимость и автомобили. Причем права управлять транспортом призывник тоже лишится. Эти меры названы в законопроекте "временными".
"Временные меры" в регионах
Власти российских субъектов смогут сами устанавливать дополнительные "временные меры". Не появившимся призывникам, например, могут ограничить льготы и другие выплаты.
О назначении "временных мер" граждан будут сообщать через личный кабинет в Госуслугах. Отменить их должны автоматически в течение суток с момента явки в повестку дня или подтверждения уважительных причин для неявки.
Также согласно законопроекту комиссариаты смогут ставить граждан на военный учет без их личной явки в военкоматы. Будут это делать "на основании сведений о гражданах" из государственных информационных систем. Если комиссариат поставит человека на военный учет без личной явки, то ему может прийти повестка "для сверки сведений".
Напомним, ранее сообщалось, что с 1 апреля россияне не смогут удалять свои аккаунты из Госуслуг на фоне слухов о введении цифровых повесток. На сайте даже пропала кнопка удаления своего кабинета.
Недавно в российском Генштабе рассказали, планируют ли новую волну мобилизации.
Добавим, российский диктатор владимир путин ранее подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля по 15 июля. В российскую армию планируют привлечь еще 147 тысяч человек.