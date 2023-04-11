У росії хочуть відловлювати ухилянтів по інтернету: подробиці

У росії наразі триває весняний призов до армії. Фото: nevnov.ru

Російська Держдума збирається ухвалити законопроєкт про електронні повістки. За неявку після отримання електронної повістки, чоловікам закриватимуть виїзд із країни.

Відповідний законопроєкт зареєстрований на сайті Держдуми рф.

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Який механізм розсилки повісток

Відповідно до документа, повістки почнуть надсилати в електронному вигляді через особистий кабінет у Держпослугах. Відразу після цього вони вважатимуться врученими.

При цьому традиційні способи оповіщення за допомогою паперових повісток та через роботодавця збережуться.

Яке покарання за неявку

Після отримання повістки призовникам забороняється виїзд із росії. На те, щоб прийти до комісаріату, дається всього 20 днів.

Якщо призовник не з'явиться за повісткою протягом 20 днів, то йому заборонять оформляти кредити та позики, а також реєструвати нерухомість та автомобілі. Причому права керувати транспортом призовник теж втратить. Ці заходи названі у законопроєкті "тимчасовими".

"Тимчасові заходи" у регіонах

Влада російських суб'єктів зможе сама встановлювати додаткові "тимчасові заходи". Призовникам, що не з'явилися, наприклад, можуть обмежити пільги та інші виплати.

Про призначення "тимчасових заходів" громадян повідомлятимуть через особистий кабінет у Держпослугах. Скасувати їх повинні автоматично протягом доби з моменту явки на порядок денний або підтвердження поважних причин для неявки.

Також, відповідно до законопроєкту, комісаріати зможуть ставити громадян на військовий облік без їхньої особистої явки у військкомати. Робитимуть це "на підставі відомостей про громадян" із державних інформаційних систем. Якщо комісаріат поставить людину на військовий облік без особистої явки, то їй може прийти повістка "для звіряння відомостей".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 1 квітня росіяни не зможуть видаляти свої облікові записи з Держпослуг на тлі чуток про запровадження цифрових повісток. На сайті навіть зникла кнопка видалення свого кабінету.

Нещодавно у російському Генштабі розповіли, чи планують нову хвилю мобілізації.

Додамо, російський диктатор володимир путін раніше підписав указ про весняний призов з 1 квітня до 15 липня. До російської армії планують залучити ще 147 тисяч людей.