В России хотят запретить парламентариям и министрам иметь недвижимость за границей

Госдума Российской Федерации. Фото: росСМИ

Сегодня, 2 мая, в российскую Думу внесли очередной законопроект. Он предлагает запретить парламентариям и министрам иметь недвижимость за границей.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

В РФ хотят запретить владеть недвижимостью за границей

В частности, речь идет о депутатах Госдумы и сенаторах, федеральных министрах, лицах, занимающих отдельные должности в органах прокуратуры, Следственного комитета, МВД России, Центробанке и Счетной палате.

Авторы законопроекта отметили, что эти лица, занимающие "критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны" должности, не могут иметь иностранное гражданство и счета за пределами России.

Пока эта категория лиц еще имеет право владеть недвижимым имуществом в иностранных государствах.

Напомним, глава Комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов предложил привлечь к охране границ России гражданское население. Как признался депутат, военных подразделений РФ для этого не хватает.

Также мы писали, что депутаты Госдумы России планируют внести поправки в закон "О безопасности", предлагая наделить президента РФ Владимира Путина правом защищать граждан страны от международных судов. Предложенные изменения в статье 8 закона расширяют полномочия президента по безопасности и предусматривают меры по защите России и граждан в случае принятия иностранными и международными органами решений, противоречащих интересам России и ее правопорядка.