Російський депутат виявив у нейромережі Kandinsky русофобію

Глава партії "Справедлива Росія - Патріоти", депутат Державної Думи Сергій Миронов. Фото: duma.gov.ru

Депутат російської Держдуми Сергій Миронов подав скаргу до генпрокуратури РФ на нейромережу Kandinsky. Як стверджує депутат, нейромережа, створена російським "Сбербанком", "формує свідомо негативний образ Росії та позитивний образ недружніх країн".

Про це Миронов повідомив у своєму телеграм-каналі.

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"При запиті "я Z-патріот" сформовано зображення істоти, що нагадує зомбі", — обурився Миронов.

Також його образило те, що нейромережа не генерує зображення у кольорах російського триколору, натомість при запиті "Донбас — це Росія" та "Я люблю Донбас" на малюнках Kandinsky переважають кольори українського прапора.

На думку депутата, нейромережа сформує у російських школярів негативне сприйняття їхньої країни.

"Вони не знатимуть, як виглядає державний прапор Росії, і вважатимуть, що Росія є відсталою у науковому відношенні країною", — напророчив Миронов.

Штучний інтелект згенерував зображення на запит "Депутат Сергій Миронов бореться з нейромережею". Фото: Kandinsky

Нагадаємо, раніше петербурзький депутат Вадим Сафонов написав донос на організацію "Анонімні алкоголіки". На думку Сафонова, організація, яка допомагає кинути пити, працює на користь США і шкодить Росії.

Також у сфері донесення дуже активний глава російського федерального проекту безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін. З початку 2023 року він встиг написати доноси на Лію Ахеджакову , Данилу Козловського , Валерія Меладзе та Віру Брежнєву.

Водночас прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков лицемірно назвав доноси "огидною" практикою.