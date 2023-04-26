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Депутат Госдумы написал донос на российскую нейросеть за русофобию

26 апреля 2023 20:10
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Российский депутат обнаружил в нейросети Kandinsky русофобию
Глава партии "Справедливая Россия – Патриоты", депутат Государственной Думы Сергей Миронов. Фото: duma.gov.ru
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Депутат российской Госдумы Сергей Миронов подал жалобу в генпрокуратуру РФ на нейросеть Kandinsky. Как утверждает депутат, нейросеть, созданная российским "Сбербанком", "формирует заведомо негативный образ России и положительный образ недружественных стран".

Об этом Миронов сообщил в своем телеграм-канале.

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"При запросе "я Z-патриот" сформировано изображение существа, напоминающего зомби", — возмутился Миронов.

Также его оскорбило то, что нейросеть не генерирует изображения в цветах российского триколора, зато при запросе "Донбасс — это Россия" и "Я люблю Донбасс" на рисунках Kandinsky преобладают цвета украинского флага.

По мнению депутата, нейросеть сформирует у российских школьников негативное восприятие их страны.

"Они не будут знать, как выглядит государственный флаг России, и будут считать, что Россия является отсталой в научном отношении страной", — напророчил Миронов.

Картинка Kandynsky по запиту "Депутат Сергій Миронов воює з нейромережею"
Искусственный интеллект сгенерировал изображение по запросу "Депутат Сергей Миронов сражается с нейросетью". Фото: Kandinsky

Напомним, ранее петербургский депутат Вадим Сафонов написал донос на организацию "Анонимные алкоголики". По мнению Сафонова, организация, помогающая бросить пить, работает в интересах США и вредит России.

Также в сфере доносительства весьма активен глава российского федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин. С начала 2023 года он успел написать доносы на Лию АхеджаковуДанилу КозловскогоВалерия Меладзе и Веру Брежневу.

В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков лицемерно назвал доносы "отвратительной" практикой.

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