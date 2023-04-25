Пєсков заявив, що Кремлю не подобаються доноси

Дмитро Пєсков дивиться на доноси з глибокою огидою. Фото: ria.ru

Виявляється, російській владі зовсім не подобається, коли росіяни пишуть один на одного доноси.

Цей дивовижний факт озвучив 25 квітня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

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Відповідаючи на запитання журналістів про те, як він ставиться до масових доносів, які поширилися останнім часом у Росії, Пєсков назвав це явище "огидним".

"Щодо доносів, то це як було завжди огидним, так є, і, я сподіваюся, так буде", — заявив він.

"Настукай" на ближнього свого

При цьому, попри задекларовану Пєсковим "огиду", російські правоохоронні органи охоче порушують кримінальні справи щодо доносів "небайдужих громадян". Зокрема, у середині квітня мешканка РФ зізналася, що написала майже тисячу доносів на росіян, які, на її думку, критично відгукувалися про війну в Україні.

Ще одним "чемпіоном зі стуку" став голова федерального проєкту безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін. З початку 2023 року він встиг написати доноси на Лію Ахеджакову, Данилу Козловського, Валерія Меладзе та Віру Брежнєву. Бородін звинувачує зірок у держзраді, дискредитації російської армії, закликах до екстремізму та фінансування ЗСУ.

Приклад Віталія Бородіна старанно наслідують і інші російські функціонери. Зокрема, петербурзький муніципальний депутат Вадим Сафонов написав донос на товариство "Анонімні алкоголіки": на думку депутата, діяльність цієї організації загрожує безпеці Росії.