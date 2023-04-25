Пєсков заявив, що Кремлю не подобаються доноси
Виявляється, російській владі зовсім не подобається, коли росіяни пишуть один на одного доноси.
Цей дивовижний факт озвучив 25 квітня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє російське агентство "Інтерфакс".
Відповідаючи на запитання журналістів про те, як він ставиться до масових доносів, які поширилися останнім часом у Росії, Пєсков назвав це явище "огидним".
"Щодо доносів, то це як було завжди огидним, так є, і, я сподіваюся, так буде", — заявив він.
"Настукай" на ближнього свого
При цьому, попри задекларовану Пєсковим "огиду", російські правоохоронні органи охоче порушують кримінальні справи щодо доносів "небайдужих громадян". Зокрема, у середині квітня мешканка РФ зізналася, що написала майже тисячу доносів на росіян, які, на її думку, критично відгукувалися про війну в Україні.
Ще одним "чемпіоном зі стуку" став голова федерального проєкту безпеки та боротьби з корупцією Віталій Бородін. З початку 2023 року він встиг написати доноси на Лію Ахеджакову, Данилу Козловського, Валерія Меладзе та Віру Брежнєву. Бородін звинувачує зірок у держзраді, дискредитації російської армії, закликах до екстремізму та фінансування ЗСУ.
Приклад Віталія Бородіна старанно наслідують і інші російські функціонери. Зокрема, петербурзький муніципальний депутат Вадим Сафонов написав донос на товариство "Анонімні алкоголіки": на думку депутата, діяльність цієї організації загрожує безпеці Росії.