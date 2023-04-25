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Песков заявил, что Кремлю не нравятся доносы

25 апреля 2023 13:49
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Песков заявил, что Кремлю не нравятся доносы
Дмитрий Песков смотрит на доносы с глубоким отвращением. Фото: ria.ru
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Оказывается, российской власти совсем не нравится, когда россияне пишут друг на друга доносы.

Этот поразительный факт озвучил 25 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает российское агентство "Интерфакс".

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Отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к повальному доносительству, распространившемуся в последнее время в России, Песков назвал это явление "отвратительным".

"Что касается доносов, то это как было всегда отвратительным, так есть, и, я надеюсь, так будет", — заявил он.

"Настучи" на ближнего своего

При этом, несмотря на задекларированное Песковым "отвращение", российские правоохранительные органы охотно возбуждают уголовные дела по доносам "неравнодушных граждан". Так, в середине апреля жительница РФ призналась, что написала почти тысячу доносов на россиян, которые, по ее мнению, критически отзывались о войне в Украине.

Еще одним "чемпионом по стуку" стал глава федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин. С начала 2023 года он успел написать доносы на Лию Ахеджакову, Данилу Козловского, Валерия Меладзе и Веру Брежневу. Бородин обвиняет звезд в госизмене, дискредитации российской армии, призывам к экстремизму и финансировании ВСУ.

Примеру Виталия Бородина усердно следуют и другие российские функционеры. Так, петербургский муниципальный депутат Вадим Сафонов написал донос на общество "Анонимные алкоголики": по мнению депутата, деятельность этой организации угрожает безопасности России.

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