Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Росії хочуть заборонити парламентаріям і міністрам мати нерухомість за кордоном arrow

У Росії хочуть заборонити парламентаріям і міністрам мати нерухомість за кордоном

2 травня 2023 14:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Росії хочуть заборонити парламентаріям і міністрам мати нерухомість за кордоном
Держдума Російської Федерації. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 2 травня, до російської Думи внесли черговий законопроєкт. Він пропонує заборонити парламентаріям і міністрам мати нерухомість за кордоном.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

У РФ хочуть заборонити володіти нерухомістю за кордоном

Зокрема, йдеться про депутатів Держдуми і сенаторів, федеральних міністрів, осіб, які обіймають окремі посади в органах прокуратури, Слідчого комітету, МВС Росії, Центробанку і Рахунковій палаті.

Автори законопроєкту зазначили, що ці особи, які обіймають "критично важливі для забезпечення безпеки і суверенітету країни" посади, не можуть мати іноземне громадянство та рахунки за межами Росії.

Наразі ця категорія осіб ще має право володіти нерухомим майном в іноземних державах.

Нагадаємо, голова Комітету з оборони російської Держдуми Андрій Картаполов запропонував залучити до охорони кордонів Росії цивільне населення. Як зізнався депутат, військових підрозділів РФ для цього вже не вистачає.

Також ми писали, що депутати Держдуми Росії планують внести поправки до закону "Про безпеку", пропонуючи наділити президента РФ Володимира Путіна правом захищати громадян країни від міжнародних судів. Запропоновані зміни до статті 8 закону розширюють повноваження президента щодо безпеки та передбачають заходи щодо захисту Росії та її громадян у разі прийняття іноземними та міжнародними органами рішень, що суперечать інтересам Росії та її правопорядку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB