У Росії хочуть заборонити парламентаріям і міністрам мати нерухомість за кордоном

Держдума Російської Федерації. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 2 травня, до російської Думи внесли черговий законопроєкт. Він пропонує заборонити парламентаріям і міністрам мати нерухомість за кордоном.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Зокрема, йдеться про депутатів Держдуми і сенаторів, федеральних міністрів, осіб, які обіймають окремі посади в органах прокуратури, Слідчого комітету, МВС Росії, Центробанку і Рахунковій палаті.

Автори законопроєкту зазначили, що ці особи, які обіймають "критично важливі для забезпечення безпеки і суверенітету країни" посади, не можуть мати іноземне громадянство та рахунки за межами Росії.

Наразі ця категорія осіб ще має право володіти нерухомим майном в іноземних державах.

Нагадаємо, голова Комітету з оборони російської Держдуми Андрій Картаполов запропонував залучити до охорони кордонів Росії цивільне населення. Як зізнався депутат, військових підрозділів РФ для цього вже не вистачає.

Також ми писали, що депутати Держдуми Росії планують внести поправки до закону "Про безпеку", пропонуючи наділити президента РФ Володимира Путіна правом захищати громадян країни від міжнародних судів. Запропоновані зміни до статті 8 закону розширюють повноваження президента щодо безпеки та передбачають заходи щодо захисту Росії та її громадян у разі прийняття іноземними та міжнародними органами рішень, що суперечать інтересам Росії та її правопорядку.