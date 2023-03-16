В россии объявлен план "перехвата": ищут пикап с украинскими номерами
В Курской области россии объявлен план "перехвата". Сотрудники полиции ищут пикап с украинскими номерами, в котором якобы сидят "вооруженные мужчины".
Об этом пишет Telegram-канал Baza.
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Что известно
Сообщается, что 16 марта в местные отделения полиции Курской области поступило сообщение, что из Брянской области в направлении Курска якобы двигается пикап на украинских номерах с вооруженными мужчинами внутри.
Отмечается, что разыскивается черный или серебристый джип-пикап с украинскими государственными номерами. А в центре Курска полиция уже заявила, что якобы видела в потоке машин черный автомобиль на украинских номерах.
Впоследствии пропагандистские Telegram-каналы заявили, что среди тех, кого ищут в Курской области, как минимум два мужчины и одна женщина. Мол, у полицейских есть информация, что "диверсанты могут планировать совершить тяжкие преступления на территории Белгородской области".
Напомним, 16 марта в россии произошел очередной масштабный пожар. В городе Ростов-на-Дону горит здание управления пограничной службы ФСБ.
Пока известно о трех погибших в результате пожара. Ранее в экстренных службах сообщали о двух погибших, двух пострадавших и нескольких пропавших без вести.
Добавим, что советник Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на пожар в россии. По его мнению, пожар в здании Пограничной службы ФСБ в Ростове является одним из факторов, которые свидетельствуют о возможности перехода россии к конфликту внутри государства.