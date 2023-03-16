У росії оголошено план "перехоплення": шукають пікап із українськими номерами

У росії розшукують так званих "диверсантів" на авто з українськими номерами

У Курській області рф оголошено план "перехоплення". Співробітники поліції шукають пікап із українськими номерами, в якому буцімто сидять "озброєні чоловіки".

Про це пише Telegram-канал Baza.

Що відомо

Повідомляється, що 16 березня до місцевих відділів поліції Курської області надійшло повідомлення, що з Брянської області у напрямку Курська нібито рухається пікап на українських номерах з озброєними чоловіками всередині.

Зазначається, що розшукується "чорний або сріблястий" джип-пікап з українськими державними номерами. А в центрі Курська поліція вже заявила, що нібито бачила в потоці машин чорне авто на українських номерах.

Згодом пропагандистські Telegram-канали заявили, що серед тих, кого шукають у Курській області, як мінімум два чоловіки й одна жінка. Мовляв, у поліцейських є інформація, що "диверсанти можуть планувати скоїти тяжкі злочини на території Бєлгородської області".

Нагадаємо, 16 березня у росії сталася чергова масштабна пожежа. У місті Ростов-на-Дону палає будівля управління прикордонної служби ФСБ.

Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок пожежі. Раніше в екстрених службах повідомляли про двох загиблих, двох постраждалих та кількох людей, що зникли безвісти.

Додамо, що радник Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на пожежу у росії. На його думку, пожежа у будівлі Прикордонної служби ФСБ у Ростові є одним із факторів, що свідчать про можливість переходу росії до конфлікту всередині держави.