У росії оголошено план "перехоплення": шукають пікап із українськими номерами
У Курській області рф оголошено план "перехоплення". Співробітники поліції шукають пікап із українськими номерами, в якому буцімто сидять "озброєні чоловіки".
Про це пише Telegram-канал Baza.
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Що відомо
Повідомляється, що 16 березня до місцевих відділів поліції Курської області надійшло повідомлення, що з Брянської області у напрямку Курська нібито рухається пікап на українських номерах з озброєними чоловіками всередині.
Зазначається, що розшукується "чорний або сріблястий" джип-пікап з українськими державними номерами. А в центрі Курська поліція вже заявила, що нібито бачила в потоці машин чорне авто на українських номерах.
Згодом пропагандистські Telegram-канали заявили, що серед тих, кого шукають у Курській області, як мінімум два чоловіки й одна жінка. Мовляв, у поліцейських є інформація, що "диверсанти можуть планувати скоїти тяжкі злочини на території Бєлгородської області".
Нагадаємо, 16 березня у росії сталася чергова масштабна пожежа. У місті Ростов-на-Дону палає будівля управління прикордонної служби ФСБ.
Наразі відомо про трьох загиблих внаслідок пожежі. Раніше в екстрених службах повідомляли про двох загиблих, двох постраждалих та кількох людей, що зникли безвісти.
Додамо, що радник Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на пожежу у росії. На його думку, пожежа у будівлі Прикордонної служби ФСБ у Ростові є одним із факторів, що свідчать про можливість переходу росії до конфлікту всередині держави.