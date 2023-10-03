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В России объявили в розыск Алексея Арестовича

3 октября 2023 16:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В России объявили в розыск Алексея Арестовича
Бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В России объявили в розыск бывшего советника Офиса Президента Алексея Арестовича. Соответствующая информация появилась в российской базе МВД.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В сообщении говорится, что в мае 2023 года Алексей Арестович был включен Росфинмониторингом в российский список "террористов и экстремистов". Он обвиняется в связях с террористической деятельностью. 

Также СМИ сообщают, что в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, даже до ее присоединения к Российской Федерации, против политика было начато уголовное дело, связанное с призывами к экстремизму.

Кроме того, журналисты утверждают, что появилась информация, что четверо украинских военачальников, включая руководителя Главного управления разведки Вооруженных Сил Украины Кирилла Буданова, обвиняются в организации якобы терактов в связи с атаками дронов на Россию. При этом, указано, что скорее всего в скором времени их также объявят в розыск на российской территории.

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Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск руководящих лиц Международного уголовного суда. В розыскной базе оккупантского МВД фигурируют ведущие персоны Гаагского исполнительного органа.

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