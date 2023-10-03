У Росії оголосили у розшук Олексія Арестовича

Колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович. Фото: google.com

У Росії оголосили у розшук колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича. Відповідна інформація з'явилася у російській базі МВС.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Чому в Росії Арестовича оголосили у розшук

У повідомленні йдеться, що в травні 2023 року Олексія Арестовича було включено Росфінмоніторингом до російського списку "терористів і екстремістів". Він звинувачується у зв'язках із терористичною діяльністю.

Також ЗМІ повідомляють, що в самопроголошеній Донецькій Народній Республіці, навіть до її приєднання до Російської Федерації, проти політика було розпочато кримінальну справу, пов'язану із закликами до екстремізму.

Крім того, журналісти стверджують, що з'явилася інформація, що четверо українських воєначальників, включаючи керівника Головного управління розвідки Збройних Сил України Кирила Буданова, звинувачуються в організації нібито терактів через атаки дронів на Росію. При цьому зазначено, що швидше за все незабаром їх також оголосять у розшук на російській території.

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук керівних осіб Міжнародного кримінального суду. У розшуковій базі окупантського МВС фігурують провідні особи Гаазького виконавчого органу.