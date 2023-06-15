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В России показали синего кибер-Жириновского

15 июня 2023 14:07
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
В России показали синего кибер-Жириновского
Виртуальный Жириновский. Источник: РосСМИ
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На Петербуржском экономическом форуме показали " самый сногшибательный и зубодробительный" российский проект. Им стал виртуальный Владимир Жириновский синего цвета.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Нейросеть, получившую название "Жириновский" представил глава ЛДПР Леонид Слуцкий. Он же и дал виртуальному политику такое красочное определение.

Слуцкий подчеркнул, что нейросеть под названием "Жириновский" не является самим Жириновским. Более того, он уверен, что никому в настоящем и будущем не удастся создать второго Жириновского и стать им.

Как работает виртуальный Жириновский

По словам Леонида Слуцкого, алгоритм является цифровым учеником Жириновского, который был обучен на основе его "огромного наследия" – нейросеть учили на текстах, научных публикациях и выступлениях российского политика с 1989 года.

Лидер ЛДПР даже предложил возможные названия проекта "виртуальный Жириновский", "кибер-Жириновский" и "искусственный интеллект Жириновский". В настоящее время нейросеть использует 148 миллионов параметров, и, по словам Слуцкого, это только начало.

Визуализацию работы нейросети почему-то решили произвести в виде трехмерного синего лица Жириновского. Аватар покойного основателя ЛДПР не далеко ушёл от своего мертвого "учителя" и сказал фразу: "Украина — политическое болото, полное предателей и русофобов".

Следует также отметить, что кибер-Жириновский — тугодум и отвечает только через 10 секунд после того, как к нему обращаются.

Напомним, ночью против 14 июня российские кафиры нанесли ракетный удар по Одессе. В городе было слышно несколько громких взрывов. В результате ночной атаки в городе погибли и ранены.

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