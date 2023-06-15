У Росії показали синього кібер-Жириновського

Віртуальний Жириновський

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На Петербурзькому економічному форумі показали "найбільш карколомний і зубодробильний" россійський проєкт. Ним став віртуальний Володимир Жириновський синього кольору.

Про це повідомляють РосЗМІ.

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Нейромережу, що отримала назву "Жириновський" представив голова ЛДПР Леонід Слуцький. Він же й дав віртуальному політику таке барвисте визначення.

Слуцький підкреслив, що нейромережа під назвою "Жириновский" не є самим Жириновським. Мало того, він упевнений, що нікому в теперішньому та майбутньому не вдасться створити другого Жириновського та стати ним.

Як працює віртуальний Жириновський

За словами Леоніда Слуцького, алгоритм є цифровим учнем Жириновського, який був навчений на основі його "величезної спадщини" – нейромережу навчали на текстах, наукових публікаціях та виступах самого російського політика з 1989 року.

Лідер ЛДПР навіть запропонував можливі назви проекту: "віртуальний Жириновський", "кібер-Жириновський" та "штучний інтелект Жириновський". Наразі нейромережа використовує 148 мільйонів параметрів, і, за словами Слуцького, це лише початок.

Візуалізацію роботи нейромережі чомусь вирішили зробити у вигляді тривимірного синього обличчя Жириновського. Аватар покійного засновника ЛДПР не далеко відійшов від свого мертвого "вчителя" і сказав фразу: "Україна — політичне болото, повне зрадників та русофобів".

Слід також зазначити, що кібер-Жириновський — тугодум і відповідає лише через секунд 10 після того, як до нього звертаються.

Нагадаємо, вночі проти 14 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. У місті було чути кілька гучних вибухів. Внаслідок нічної атаки у місті є загиблі та поранені.