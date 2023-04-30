В России умер известный модельер, который одевал бывшую жену Путина, Вячеслав Зайцев

Российский модельер Вячеслав Зайцев Фото: росСМИ

В Москве 30 апреля умер известный российский модельер Вячеслав Зайцев. Накануне 85-летнего мужчину доставили в одну из больниц Москвы с кровотечением желудка.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Смерть модельера

Как сообщается, Зайцев умер в Щелковской больнице, куда его доставили с кровотечением в желудке. В СМИ предполагают, что модельера привезли с дачи, потому что она расположена в этом районе.

В больнице дизайнеру одежды провели КТ, после чего пациента отправили в реанимацию, а около 18 часов вечера стало известно о его смерти.

Известно, что в последние годы прославленный модельер тяжело болел. Зайцеву 2 марта исполнилось 85 лет.

Что известно о Вячеславе Зайцеве

Кутюрье родился в семье рабочих и вырос практически без отца — он ушел на фронт, попал в плен и вернулся, когда сыну уже было 20 лет.

Публику Зайцев стал удивлять еще в московском текстильном институте. Работы дизайнера отличались удивительными цветовыми решениями и новым взглядом на советскую реальность.

При этом в СССР Зайцева долго не признавали.

Но впоследствии, а точнее спустя почти четверть века уже в свои 50, Зайцев стал создателем нарядов для самых известных в СССР и РФ деятелей культуры и искусства — Эдиты Пьехи, Аллы Пугачевой, Муслима Магомаева, а затем и Филиппа Киркорова, Полины Малашонок. Также известно, что он надевал бывшую жену Путина Людмилу.

За свою карьеру Зайцев провел показы в разных уголках мира — США, Японии, Франции, Италии, Германии и других.

А в 2016 году у него была диагностирована болезнь Паркинсона. Из-за болезни начались проблемы с суставами, состояние постоянно ухудшалось. С тех пор он почти никуда не выходил из дома, не посещая светских мероприятий и модных показов.

У модельера остались сын Егор, также ставший дизайнером, и две внучки.

Напомним, недавно в Якутском СИЗО в РФ нашли мертвым заместителя генерального директора и главного инженера "Якутскэнерго" Игоря Шкурко. Туда он попал 31 марта после задержания по делу о взятках.