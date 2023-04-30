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У Росії помер відомий модельєр, який одягав колишню дружину Путіна, В'ячеслав Зайцев

30 квітня 2023 23:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Росії помер відомий модельєр, який одягав колишню дружину Путіна, В'ячеслав Зайцев
Російський модельєр В'ячеслав Зайцев Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Москві 30 квітня помер відомий російський модельєр В'ячеслав Зайцев. Напередодні 85-річного чоловіка доправили до однієї з лікарень Москви з кровотечею шлунку.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Смерть модельєра

Як повідомляється, Зайцев помер у Щелковській лікарні, куди його доправили з кровотечею в шлунку. У ЗМІ припускають, що модельєра привезли з дачі, бо вона розташована в цьому районі.

У лікарні дизайнеру одягу провели КТ, після чого пацієнта відправили до реанімації, а близько 18 години вечора стало відомо про його смерть.

Відомо, що останні роки уславлений модельєр важко хворів. Він мав одну з фінальних стадій хвороби Паркінсона й останнім часом фактично відійшов від справ. Зайцеву 2 березня виповнилося 85 років.

Що відомо про В'ячеслава Зайцева

Кутюр'є народився у сім'ї робітників і виріс практично без батька — він пішов на фронт, потрапив у полон та повернувся, коли синові вже було 20 років.

Публіку Зайцев почав дивувати ще у московському текстильному інституті. Роботи дизайнера відрізнялися дивними колірними рішеннями та новим поглядом на радянську реальність.

При цьому в СРСР Зайцева довго не визнавали.

Але згодом, а точніше майже через чверть століття вже у свої 50, Зайцев став творцем нарядів для найвідоміших у СРСР та РФ діячів культури та мистецтва – Едіти П'єхи, Алли Пугачової, Мусліма Магомаєва, а потім і Філіпа Кіркорова, Поліни Малашонок. Також відомо, що він одягав колишню дружину Путіна Людмилу.

За свою кар'єру Зайцев провів покази у різних куточках світу — США, Японії, Франції, Італії, Німеччини та інших.

А у 2016 році у нього діагностували хворобу Паркінсона. З того часу він майже нікуди не виходив із дому, не відвідуючи світські заходи та модні покази.

У модельєра залишилися син Єгор, який також став дизайнером, та дві онуки.

Нагадаємо, нещодавно в Якутському СІЗО у РФ знайшли мертвим заступника генерального директора та головного інженера "Якутськенерго" Ігоря Шкурка. Туди він потрапив 31 березня після затримання у справі про хабар.

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