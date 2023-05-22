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В России продолжают гореть военкоматы

22 мая 2023 11:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В России продолжают гореть военкоматы
Пожар в Москве, горит здание военкомата. Фото: соцсети
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В России в течение одного дня горело сразу два военкомата. Один из пожаров произошел в российской столице Москве.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Москва

На территории Российской Федерации неизвестные мстители продолжают жечь военкоматы.

Сегодня, 22 мая, утром произошел пожар в помещении военкомата в Колодезном переулке российской столицы Москвы.

Пожар имел место на шестом этаже здания военкомата, пожар был настолько мощным, что он был виден издалека.

Для ликвидации пожара, по данным СМИ, пришлось привлечь 15 пожарных расчетов.

Калужская область

Кроме того, произошел пожар в городе Обнинск Калужской области.

По предварительным данным, этот пожар в военкомате был спровоцирован возгоранием в соседнем здании, где размещается пункт выдачи. Там загорелись коробки с товарами.

Напомним, что в России регулярно горят здания военкоматов.

Так, в начале мая горело здание этой организации в Валдае Новгородской области.

Добавим, что в апреле судья Центрального окружного военного суда РФ Артем Макаров оговорился о количестве подобных "террористических атак" на военкоматы в россии, совершенные после оглашения Владимиром Путиным частичной мобилизации. Оказывается, только за 2022 год в России было зафиксировано 77 таких случаев.

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