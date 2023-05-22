У Росії продовжують горіти військкомати

Пожежа у Москві, горить будівля військкомату. Фото: соцмережі

У Росії протягом одного дня горіло відразу два військкомати. Одна із пожеж сталася у російській столиці Москві.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Москва

На території Російської Федерації невідомі месники продовжують палити військкомати.

Сьогодні, 22 травня, вранці сталася пожежа у приміщенні військкомату у Колодязному провулку російської столиці Москви.

Пожежа сталася на шостому поверсі будівлі військкомату, пожежа була така потужна, що її було видно здалеку.

Для ліквідації пожежі, за даними ЗМІ, довелося залучити аж 15 пожарних розрахунків.

Калузька область

Крім того, сталася пожежа у місті Обнінськ Калузької області.

За попередніми даними, ця пожежа у військкоматі була спровокована загорянням у сусідній будівлі, де розміщується пункт видачі. Там зайнялися коробки з товарами.

Нагадаємо, що в Росії регулярно горять будівлі військкоматів.

Так, на початку травня горіла будівля цієї організації у місті Валдай Новгородської області.

Додамо, що у квітні суддя Центрального окружного військового суду РФ Артем Макаров обмовився про кількість подібних "терористичних атак" на військкомати в Росії, здійснені після оголошення Володимиром Путіним часткової мобілізації. Виявляється, тільки за 2022 рік в Росії було зафіксовано 77 таких випадків.