В россии отреагировали угрозами на вступление Финляндии в НАТО
Уже завтра, 4 апреля, флаг Финляндии появится у штаб-квартиры Североатлантического союза. В россии такое решение называют "посягательством на безопасность рф".
Об этом заявил министр обороны рф Сергей Шойгу на собрании руководства вооруженных сил россии, передают пропагандистские СМИ.
Реакция россии на вступление Финляндии в НАТО
"НАТО усиливает антироссийский курс, наращивает военную помощь Украине, проводит мероприятия по повышению боеспособности, активизирует деятельность у границ россии и белорусии", — заявил Шойгу.
Он подчеркнул, что в ближайшее время членом Альянса станет Финляндия.
"Все это создает риски существенного расширения конфликта, но на результат спецоперации не повлияет", — подчеркнул Шойгу.
Напомним, 1 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил решение парламента о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.
Турция стала последней страной-членом Североатлантического альянса, утвердившей присоединение Финляндии к НАТО.
Впоследствии руководитель Североатлантического альянса приветствовал Финляндию как 31-го члена НАТО и рассказал, что флаг этой страны возле штаб-квартиры Альянса поднимут уже 4 апреля.
"Это делает Финляндию более безопасной, а наш альянс крепче. Это будет хороший день для безопасности Финляндии и Северной Европы", — заверил Йенс Столтенберг.