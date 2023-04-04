У росії відреагували погрозами на вступ Фінляндії до НАТО
Вже завтра, 4 квітня, прапор Фінляндії з'явиться біля штаб-квартири Альянсу. У росії таке рішення називають "посяганням на безпеку рф".
Про це заявив міністр оборони рф Сергій Шойгу на зборах керівництва збройних сил росії, передать пропагандистські ЗМІ.
Реакція росії на вступ Фінляндії до НАТО
"НАТО посилює антиросійський курс, нарощує військову допомогу Україні, проводить заходи щодо підвищення боєздатності, активізує діяльність біля кордонів росії та білорусії", — заявив Шойгу.
Він наголосив, що найближчим часом членом Альянсу стане Фінляндія.
"Все це створює ризики суттєвого розширення конфлікту, але на результат спецоперації не вплине", — наголосив Шойгу.
Нагадаємо, 1 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив рішення парламенту про ратифікацію протоколу про вступ Фінляндії до НАТО.
Туреччина стала останньою країною-членом Північноатлантичного альянсу, яка затвердила приєднання Фінляндії до НАТО.
Згодом керівник Північноатлантичного альянсу привітав Фінляндію як 31-го члена НАТО та розповів, що прапор цієї країни біля штаб-квартири Альянсу піднімуть вже 4 квітня.
"Це робить Фінляндію безпечнішою, а наш альянс міцнішим. Це буде хороший день для безпеки Фінляндії та Північної Європи", — запевнив Єнс Столтенберг.