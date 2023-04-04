У росії відреагували погрозами на вступ Фінляндії до НАТО

Сергій Шойгу

Вже завтра, 4 квітня, прапор Фінляндії з'явиться біля штаб-квартири Альянсу. У росії таке рішення називають "посяганням на безпеку рф".

Про це заявив міністр оборони рф Сергій Шойгу на зборах керівництва збройних сил росії, передать пропагандистські ЗМІ.

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"НАТО посилює антиросійський курс, нарощує військову допомогу Україні, проводить заходи щодо підвищення боєздатності, активізує діяльність біля кордонів росії та білорусії", — заявив Шойгу.

Він наголосив, що найближчим часом членом Альянсу стане Фінляндія.

"Все це створює ризики суттєвого розширення конфлікту, але на результат спецоперації не вплине", — наголосив Шойгу.

Нагадаємо, 1 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив рішення парламенту про ратифікацію протоколу про вступ Фінляндії до НАТО.

Туреччина стала останньою країною-членом Північноатлантичного альянсу, яка затвердила приєднання Фінляндії до НАТО.

Згодом керівник Північноатлантичного альянсу привітав Фінляндію як 31-го члена НАТО та розповів, що прапор цієї країни біля штаб-квартири Альянсу піднімуть вже 4 квітня.

"Це робить Фінляндію безпечнішою, а наш альянс міцнішим. Це буде хороший день для безпеки Фінляндії та Північної Європи", — запевнив Єнс Столтенберг.