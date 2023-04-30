Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В России заявили о задержании украинцев, запускавших дрон в Москве arrow

В России заявили о задержании украинцев, запускавших дрон в Москве

30 апреля 2023 23:59
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В России заявили о задержании украинцев, запускавших дрон в Москве
Беспилотный летательный аппарат. Фото: Рixabay
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские СМИ заявляют о задержании двух украинцев с поддельными документами. Они якобы запустили дрон в московском районе Южное Бутово.

Об этом сообщает Shot.

Читайте также:

Что известно

По данным издания, беспилотник обнаружили местные жители в одном из дворов по улице Адмирала Ушакова и сразу вызвали на место полицию. Сотрудники смогли вычислить, откуда был запущен коптер, и "пришли в гости" к двум братьям 36 и 38 лет.

"Оказалось, что они уроженцы города Хмельницкого. Во время проверки документов выяснилось, что в паспортах мужчин поддельные штампы о регистрации, а также липовые виды на жительство", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело и проводится проверка. Беспилотник отправлен на экспертизу.

Напомним, 28 апреля в России заявили, что неизвестный дрон мешал сесть российскому самолету в московском аэропорту Шереметьево.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас