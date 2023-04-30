В России заявили о задержании украинцев, запускавших дрон в Москве

Беспилотный летательный аппарат. Фото: Рixabay

Российские СМИ заявляют о задержании двух украинцев с поддельными документами. Они якобы запустили дрон в московском районе Южное Бутово.

Об этом сообщает Shot.

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Что известно

По данным издания, беспилотник обнаружили местные жители в одном из дворов по улице Адмирала Ушакова и сразу вызвали на место полицию. Сотрудники смогли вычислить, откуда был запущен коптер, и "пришли в гости" к двум братьям 36 и 38 лет.

"Оказалось, что они уроженцы города Хмельницкого. Во время проверки документов выяснилось, что в паспортах мужчин поддельные штампы о регистрации, а также липовые виды на жительство", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело и проводится проверка. Беспилотник отправлен на экспертизу.

Напомним, 28 апреля в России заявили, что неизвестный дрон мешал сесть российскому самолету в московском аэропорту Шереметьево.