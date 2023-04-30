У Росії заявили про затримання українців, які запускали дрон у Москві
Російські ЗМІ заявляють про затримання двох українців із підробленими документами. Вони нібито запустили дрон у московському районі Південне Бутове.
Про це повідомляє Shot.
Що відомо
За даними видання, безпілотник виявили місцеві жителі в одному із дворів на вулиці Адмірала Ушакова і відразу викликали на місце поліцію. Співробітники змогли вирахувати, звідки було запущено коптер, і "прийшли в гості" до двох братів 36 і 38 років.
"Виявилось, що вони уродженці міста Хмельницького. Під час перевірки документів з'ясувалося, що у паспортах чоловіків підроблені штампи про реєстрацію, а також липові дозволи на проживання", — йдеться у повідомленні.
Наразі порушено кримінальну справу та проводиться перевірка. Безпілотника відправлено на експертизу.
Нагадаємо, 28 квітня у Росії заявили, що невідомий дрон заважав сісти російському літаку в московському аеропорту Шереметьєво.