У Росії заявили про затримання українців, які запускали дрон у Москві

Безпілотний літальний апарат. Фото: Рixabay

Російські ЗМІ заявляють про затримання двох українців із підробленими документами. Вони нібито запустили дрон у московському районі Південне Бутове.

Про це повідомляє Shot.

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Що відомо

За даними видання, безпілотник виявили місцеві жителі в одному із дворів на вулиці Адмірала Ушакова і відразу викликали на місце поліцію. Співробітники змогли вирахувати, звідки було запущено коптер, і "прийшли в гості" до двох братів 36 і 38 років.

"Виявилось, що вони уродженці міста Хмельницького. Під час перевірки документів з'ясувалося, що у паспортах чоловіків підроблені штампи про реєстрацію, а також липові дозволи на проживання", — йдеться у повідомленні.

Наразі порушено кримінальну справу та проводиться перевірка. Безпілотника відправлено на експертизу.

Нагадаємо, 28 квітня у Росії заявили, що невідомий дрон заважав сісти російському літаку в московському аеропорту Шереметьєво.