В России предложили заменить Путина для налаживания отношений с Европой

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Сputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

На российском телевидении предложили заменить президента Владимира Путина в должности. Эту идею сказали для того, чтобы наладить отношения с Европой.

Об этом говорилось в эфире российского шоу.

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Предложение заменить Путина

Президент российского института региональных проектов и законодательства Борис Надеждин сказал, что нужно выбрать другого президента вместо Путина. По его словам, при действующей власти РФ не сможет наладить отношения с Европой.

Надеждин подчеркнул, что России нужно сменить президента, чтобы наладить ситуацию, избавиться от санкций и помириться со странами Европы.

"В следующем году выборы президента — надо выбрать кого-то другого, и все", — заявил Надеждин.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Гаага для Путина неизбежна. Российский агрессор — самая главная цель для Украины с точки зрения его задержания.

Также мы писали, что социологический опрос показал, что Владимир Путин на выборах набрал бы только 30%. Но главная сенсация — это второе место одиозного бизнесмена, владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.