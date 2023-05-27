У Росії запропонували замінити Путіна для налагодження відносин з Європою

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

На російському телебаченні запропонували замінити президента Володимира Путіна на посаді. Цю ідею сказали для того, щоб налагодити відносини з Європою.

Про це йшлося в ефірі російського шоу.

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Пропозиція замінити Путіна

Президент російського інституту регіональних проєктів та законодавства Борис Надєждін сказав, що потрібно обрати іншого президента замість Путіна. За його словами, за чинної влади РФ не зможе налагодити відносини з Європою.

Надєждін наголосив, що Росії потрібно змінити президента, щоб налагодити ситуацію, позбутися санкцій та помиритися з країнами Європи.

"Наступного року вибори президента — треба вибрати когось іншого, і все", — заявив Надєждін.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Гаага для Путіна неминуча. Російський агресор — найголовніша ціль для України з точки зору його затримання.

Також ми писали, що соціологічне опитування засвідчило, що Володимир Путін на виборах набрав би лише 30%. Але головна сенсація — це друге місце одіозного бізнесмена, власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.