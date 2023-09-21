В России появились билборды на таджикском и узбекском языках с призывами идти на войну

Билборды с призывом воевать в России. Фото: росСМИ

В Ленинградской области в России на улицах появились билборды на таджикском и узбекском языках с призывом идти на войну. За это обещают большие деньги и участок земли.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

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Как в России призывают идти на войну

В России все чаще возникает "реклама" войны в Украине. В этот раз на билбордах в Ленинградской области в России появились с призывом воевать на таджикском и узбекском языках.

"Приходите на службу в зону СВО — заработаете много денег и получите участок земли", — написано на билбордах.

Билборды с призывом воевать в России. Фото: росСМИ

Билборды с призывом воевать в России. Фото: росСМИ

Билборды с призывом воевать в России. Фото: росСМИ

Билборды с призывом воевать в России. Фото: росСМИ 1/4 _ 4

Как Россия вовлекает в войну другие народы

Россия любит воевать "чужими руками" и часто отправляет на войну в Украину граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Следовательно, еще в сентябре прошлого года Кыргызстан сообщил своим гражданам, что за участие в боевых действиях на территории иностранных государств их ждет уголовная ответственность.

А перед этим в июле прошлого года активисты из Бурятии, Мордовии и Татарстана завернулись в открытое письмо к Джо Байдену и попросили его помочь отделиться от России.

"Мне больно понимать, что Кремль использует бурятских ребят для достижения своих преступных целей — захват новых территорий и расширение границ империи. Война это все, что Москва способна предложить ребятам из бурятских сел. Погибать, как пушечное мясо на очередной захватнической войне россиян. Я не желаю такого будущего для Бурятии и своего народа", — сказала представительница Бурятии Раджана Дугар-ДеПонте.

Напомним, что в Татарстане студенты принудительно собирают "шахеды" для армии РФ. В случае отказа им угрожают отчислением из университета.