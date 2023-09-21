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У Росії з'явилися білборди таджицькою та узбецькою мовами із закликами йти на війну

21 вересня 2023 13:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Росії з'явилися білборди таджицькою та узбецькою мовами із закликами йти на війну
Білборди із закликом воювати в Росії. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Ленінградській області в Росії на вулицях з'явилися білборди таджицькою та узбецькою мовами із закликом іти на війну. За це обіцяють великі гроші та ділянку землі.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ"

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У Росії все частіше з'являється "реклама" війни в Україні. Цього разу на білбордах у Ленінградській області в Росії з'явилися із закликом воювати таджицькою та узбецькою мовами.

"Приходьте на службу в зону СВО — заробите багато грошей і отримаєте ділянку землі", — написано на білбордах.

  • Білборди із закликом воювати в Росії. Фото: росЗМІ
  • Білборди із закликом воювати в Росії. Фото: росЗМІ
  • Білборди із закликом воювати в Росії. Фото: росЗМІ
  • Білборди із закликом воювати в Росії. Фото: росЗМІ
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Як Росія залучає у війну інші народи 

Росія любить воювати "чужими руками" та часто відправляє на війну в Україну громадян Казахстану, Узбекистану та Киргизстану. Відтак, ще у вересні минулого року Киргизстан повідомив своїх громадян, що за участь у бойових діях на території іноземних держав на них чекає кримінальна відповідальність.

А перед цим в липні минулого року активісти з Бурятії, Мордовії та Татарстану загорнулися у відкритому листі до Джо Байдена та попросили його допомогти відокремитися від Росії.

"Мені боляче розуміти, що Кремль використовує бурятських хлопців для досягнення своїх злочинних цілей — захоплення нових територій та розширення кордонів імперії. Війна це все, що Москва здатна запропонувати хлопцям із бурятських сіл. Гинути, як гарматне м'ясо на черговій загарбницькій війні росіян. Я не бажаю такого майбутнього для Бурятії та свого народу", — сказала представниця Бурятії Раджана Дугар-ДеПонте. 

Нагадаємо, що в Татарстані студенти примусово збирають "шахеди" для армії РФ. У разі відмови їм погрожують відрахуванням з університету. 

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