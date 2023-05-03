В России появится аналог Flightradar для беспилотников

Беспилотники в России. Фото: росСМИ

Российская авиационная индустрия планирует создать аналог Flightradar — сервис, который будет предоставлять информацию о полетах беспилотных летательных аппаратов. Это позволит обеспечить информационную поддержку полетов БпЛА, а также предоставлять в удобной форме для пользователей юридически значимую информацию о возможности и параметрах использования дронов в конкретной местности.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на росавиацию.

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На первом этапе разработки сервиса будет уделяться особое внимание предоставлению информации о возможности полетов в конкретной местности, включая информацию о геолокации пользователя.

Несмотря на то, что функционал нового сервиса находится еще в стадии проработки, его создание уже вызвало интерес в отрасли. Российские специалисты и представители ведомств надеются, что сервис будет полезен для пилотов беспилотных воздушных судов и других заинтересованных лиц, которые используют дроны в своих работах.

"Функционал сервиса находится в проработке, на первом этапе речь пойдет о предоставлении информации о возможности полетов в конкретной местности", — говорится в сообщении.

Эта программа позволит значительно ускорить развитие беспилотных авиационных систем в стране и обеспечить безопасность полетов дронов.

Напомним, что муниципальных депутатов и коммунальщиков Москвы отправляют патрулировать социальные объекты для "предотвращения атаки беспилотников". Об этом пишет российский телеграм-канал "Верстка".