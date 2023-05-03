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У Росії з'явиться аналог Flightradar для безпілотників

3 травня 2023 14:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Росії з'явиться аналог Flightradar для безпілотників
Безпілотники в Росії. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російська авіаційна індустрія планує створити аналог Flightradar — сервіс, який надаватиме інформацію про польоти безпілотних літальних апаратів. Це дозволить забезпечити інформаційну підтримку польотів БпЛА, а також надавати у зручній формі для користувачів юридично важливу інформацію про можливість та параметри використання дронів у конкретній місцевості.

Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на Росавіацію.

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На першому етапі розробки сервісу приділятиметься особлива увага наданню інформації про можливість польотів у конкретній місцевості, включаючи інформацію про геолокацію користувача.

Попри те, що функціонал нового сервісу знаходиться ще на стадії опрацювання, його створення вже викликало інтерес у галузі. Російські фахівці та представники відомств сподіваються, що сервіс буде корисним для пілотів безпілотних повітряних суден та інших зацікавлених осіб, які використовують дрони у своїх роботах.

"Функціонал сервісу знаходиться в опрацюванні, на першому етапі йтиметься про надання інформації про можливість польотів у конкретній місцевості", — йдеться у повідомленні.

Ця програма дозволить значно прискорити розвиток безпілотних авіаційних систем у країні та забезпечити безпеку польотів дронів.

Нагадаємо, що муніципальних депутатів та комунальників Москви відправляють патрулювати соціальні об'єкти для "запобігання атаки безпілотників". Про це пише російський телеграм-канал "Верстка".

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