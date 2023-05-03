Сам себе ПВО: московских депутатов отправили ловить украинские БпЛА перед 9 мая

Комплекс ПВО на крыше здания Минобороны РФ в Москве. Фото: msk1.ru

Муниципальных депутатов и коммунальщиков Москвы отправляют патрулировать социальные объекты для "предотвращения атаки беспилотников". Об этом пишет российский телеграм-канал "Верстка".

Как рассказали журналистам "Верстки" сотрудники московского государственного бюджетного учреждения "Жилищник", участвовать в патрулировании коммунальщиков заставляют бесплатно.

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"Членам патруля рекомендуют обращать внимание на все, что кажется потенциально опасным — от подозрительных коробок до дронов-беспилотников. В такие патрули отправляют не рядовых работников, а более высокопоставленные кадры — заместителей начальников, инженеров и так далее — тех, у кого "сидячая работа", рассказал один из сотрудников ГБУ", — пишет телеграм-канал.

Также перед 9 мая в Москве ввели и другие ограничения. В частности, как рассказали коммунальщики, брать ключи от щитовых им теперь разрешено только при согласовании с главным инженером.

Депутат, будь бдителен!

Наряду с коммунальщиками в патрулировании участвуют и московские муниципальные депутаты. Как сообщил источник "Верстки" в мэрии, соответствующее распоряжение появилось еще на прошлой неделе, однако особенно бдительными депутатов просят быть 9 мая.

В качестве обоснования таких мер называют близящееся украинское контрнаступление, атаки беспилотников и недавнюю гибель "военкора" Владлена Татарского.

Напомним, ряд российских регионов уже отказались от проведения парадов на 9 мая. Также в этом году в России отменены шествия "Бессмертного полка".

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов посоветовал россиянам воздержаться от нахождения рядом с военными объектами на майские праздники, а также не ходить на парад 9 мая.

При этом председатель комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов предложил россиянам самим охранять государственную границу, а также самостоятельно закупать себе ПВО.