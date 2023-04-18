Скасування "Безсмертного полку" в Росії: як буде викручуватися російська пропаганда

Путін (або один з його двійників) на ході "Безсмертного полку" у Москві 9 травня 2022 року. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Традиційної ходи "Безсмертний полк" (яку в народі також називають "діди на палках") цього року в Росії не буде. Про це повідомила співочільниця центрального штабу руху, депутатка російської Держдуми Олена Цунаєва.

За її словами, від ходи вулицями російських міст відмовилися через те, що у деяких регіонах її проводити надто небезпечно.

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"На цей момент вже низка регіонів відмовилися через загрози, [зокрема] Республіка Крим. Це все ж таки єдина неподільна історія, хода "Безсмертний полк", якщо десь у людей нема такої можливості, давайте використовувати інші варіанти", — сказала Цунаєва в інтерв’ю російській інформагенції ТАСС 18 квітня.

Як "інші варіанти" депутатка пропонує росіянам розміщувати світлини своїх родичів-ветеранів у соцмережах, на одязі та автівках. Проте яка саме загроза заважає цього року пройтися вулицями зі звичними "дідами на палках", Цунаєва не уточнила.

Хода "Безсмертного полку" у Донецьку, 2017 рік. Покійний гауляйтер Олександр Захарченко замість портрета родича-ветерана несе портрет Мотороли. Фото: gazeta.ru

Не тільки "діди"

Крім того, як повідомили 18 квітня джерела тієї ж агенції ТАСС, цього року росія залишиться ще й без улюбленого "z-патріотами" ігрища — танкового біатлону.

"Було ухвалено рішення проводити Армійські міжнародні ігри раз на два роки. Відповідно, цього року змагання були скасовані, наступні ігри пройдуть у 2024 році", — повідомили джерела у російському міністерстві оборони.

Причин такого рішення інформатори не озвучують, але можна припустити, що танків на біатлон у РФ вже елементарно не вистачає. За оцінками проєкта Oryx, тільки станом на лютий 2023 року Росія втратила в Україні понад 10 тисяч одиниць військової техніки, у тому числі 1900 танків — тобто приблизно половину усіх своїх сучасних танків.

Змагання з танкового біатлону, 2020 рік. Фото: tank-biathlon.com

Парадів не буде

Також минулого тижня стало відомо, що військових парадів та святкових демонстрацій з приводу 9 травня не буде у Курську та Бєлгороді, а також на території тимчасово окупованого Криму. При цьому курський губернатор Роман Старовойт та кримський гауляйтер Сергій Аксьонов туманно посилаються на "міркування безпеки", не розшифровуючи, що саме, на їхню думку, заважає проведенню патріотичних святкувань.

Зі свого боку, губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков висловлюється більш відверто.

"Параду не буде для того, щоб не провокувати противника великою кількістю скупчення техніки і військовослужбовців у центрі Бєлгорода", — пояснив Гладков під час прямого ефіру в соціальній мережі "ВКонтакте".

А що сталося?

На думку експертів міністерства оборони Великої Британії, міркування безпеки можуть бути не єдиною причиною скасування традиційних парадів на 9 травня. Британці припускають, що російська влада побоюється, що вшанування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів нинішніх втрат, які Кремль намагається приховати.

Водночас український експерт-політолог Валерій Клочок вважає, що принциповим у цьому питанні є не те, чому російська влада скасовує звичні святкування, а те, як вона це пояснить росіянам.

"Зараз проводиться цілеспрямована пропагандистська кампанія про те, що Росія перебуває в небезпеці. І якщо брати скасування цих парадів у прикордонних областях РФ, які нібито зазнають атак з боку ЗСУ, то це вказує на те, що російська влада таким чином загострює проблематику небезпеки для Росії", — сказав Клочок в екслюзивному коментарі Новини.LIVE.

Політолог Валерій Клочок, керівник Центру публічної аналітики "Вежа" та БФ "Нова дорога". Фото: facebook.com/valeriyklochok

Експерт зазначає, що на сьогодні інтенсивність ідеологічної пропаганди у Росії досягає рівня, який можна порівняти з часами "холодної війни". На його думку, у випадку зі скасуванням травневих парадів влада може апелювати у тому числі до зміни стратегії НАТО, яке нині збільшує свою присутність у Східній Європи, щоб не допустити будь-якої можливості окупації країн — членів альянсу.

"Росія буде говорити: "Дивіться, НАТО тепер готове наносити превентивні удари. І якщо вони можуть нас атакувати, то влаштовувати зараз масові скупчення людей небезпечно". І росіяни це з’їдять", — вважає Валерій Клочок.

Водночас він застерігає від легковажного ставлення до російської пропаганди, якою б абсурдною вона не здавалася.

"Ми часто-густо говорим про неї в контексті: "Дивіться, які росіяни лохи". Ні, це не зовсім так. Навіть якщо говорити про ці танкові біатлони або про те, що росіяни влаштовують військові паради навіть у дитячих садочках, то дітям вдовбити у мізки про небезпеку НАТО і взагалі про агресивність Заходу набагато легше, ніж дорослим. Я можу це сказати із власного досвіду, бо пам’ятаю ще пропаганду часів СРСР — серед жовтенят, піонерів, тощо. Зараз в Росії відбувається те ж саме", — підкреслює політолог.

Родина "z-патріота" на "Безсмертному полку 2022" в російському Ульянівську. Фото: kp.ru

"Я не маю репрезентативної вибірки, як діти в Росії ставляться до війни в Україні, але я натикався на вислови російських підлітків у дусі: "Наш папа паєхал убівать укров, он маладєц, хі-хі, ха-ха". І такі наративи на Росії звучать все частіше і частіше. Це величезна небезпека для всього світу — не лише для України або країн Балтії, які межують з Росією", — додав Валерій Клочок.