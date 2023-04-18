Отмена "Бессмертного полка" в России: как будет выкручиваться российская пропаганда

Путин (или один из его двойников) на шествии "Бессмертного полка" в Москве 9 мая 2022 года. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Традиционного шествия "Бессмертный полк" (который в народе также называют "деды на палках") в этом году в России не будет. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба движения, депутат российской Госдумы Елена Цунаева.

По ее словам, от шествия по улицам российских городов отказались из-за того, что в некоторых регионах проводить его слишком опасно.

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"К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, [в частности] Республика Крым. Это все-таки единая неделимая история, шествие "Бессмертный полк", если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты", — сказала Цунаева в интервью российскому информагентству ТАСС 18 апреля.

В качестве "других вариантов" депутат предлагает россиянам размещать фотографии своих родственников-ветеранов в соцсетях, на одежде и на автомобилях. Однако какая именно угроза мешает в этом году пройтись по улицам с привычными "дедами на палках", Цунаева не уточнила.

Шествие "Бессмертного полка" в Донецке, 2017 год. Покойный гауляйтер Александр Захарченко вместо портрета родственника-ветерана несет портрет Моторолы. Фото: gazeta.ru

Не только "деды"

Кроме того, как сообщили 18 апреля источники того же агентства ТАСС, в этом году россия останется без любимого игрища "z-патриотов" — танкового биатлона.

"Было принято решение проводить Армейские международные игры раз в два года. Соответственно, в этом году состязания были отменены, следующие игры пройдут в 2024 году", — сообщили источники в российском министерстве обороны.

Причины такого решения информаторы не озвучивают, однако можно предположить, что танков на биатлон у РФ уже элементарно не хватает. По оценкам проекта Oryx, только по состоянию на февраль 2023 года Россия потеряла в Украине более 10 тысяч единиц военной техники, в том числе 1900 танков — то есть примерно половину всех своих современных танков.

Соревнования по танковому биатлону, 2020 год. Фото: tank-biathlon.com

Парадов не будет

Также на прошлой неделе стало известно, что военных парадов и праздничных демонстраций по поводу 9 мая не будет в Курске и Белгороде, а также на территории временно оккупированного Крыма. При этом курский губернатор Роман Старовойт и крымский гауляйтер Сергей Аксенов туманно ссылаются на "соображения безопасности", не расшифровывая, что же именно, по их мнению, мешает проведению патриотических празднований.

Со своей стороны, губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков выражается более откровенно.

"Парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода", — объяснил Гладков во время прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте".

А что случилось?

По мнению экспертов министерства обороны Великобритании, соображения безопасности могут быть не единственной причиной отмены традиционных парадов на 9 мая. Британцы полагают, что российские власти опасаются, что чествования погибших предыдущих поколений могут легко перетечь в разоблачение масштабов нынешних потерь, которые Кремль пытается скрыть.

В то же время украинский эксперт-политолог Валерий Клочок считает, что принципиальный вопрос состоит не в том, почему российские власти отменяют привычные празднования, а в том, как они это объяснят россиянам.

"Сейчас ведется целенаправленная пропагандистская кампания о том, что Россия находится в опасности. И если взять отмену этих парадов в приграничных областях РФ, якобы подвергающихся атакам со стороны ВСУ, то это указывает на то, что российские власти таким образом обостряют проблематику опасности для России", — сказал Клочок в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

Политолог Валерий Клочок, глава Центра публичной аналитики "Вежа" и БФ "Нова дорога". Фото: facebook.com/valeriyklochok

Эксперт отмечает, что на сегодняшний день интенсивность идеологической пропаганды в России достигает уровня, сравнимого с временами "холодной войны". По его мнению, в случае отмены майских парадов власти могут апеллировать в том числе к изменению стратегии НАТО, которое сейчас увеличивает свое присутствие в Восточной Европе, чтобы не допустить возможности оккупации стран — членов альянса.

"Россия будет говорить: "Смотрите, НАТО теперь готово наносить превентивные удары. И если они могут нас атаковать, то устраивать сейчас массовые скопления людей опасно". И россияне это съедят", — считает Валерий Клочок.

В то же время он предостерегает от легкомысленного отношения к российской пропаганде, какой бы абсурдной она ни казалась.

"Мы сплошь и рядом говорим о ней в контексте: "Смотрите, какие россияне лохи". Нет, это не совсем так. Даже если говорить об этих танковых биатлонах или о том, что россияне устраивают военные парады даже в детских садах, то детям вдолбить в мозги об опасности НАТО и вообще об агрессивности Запада гораздо легче, чем взрослым. Я могу это сказать по собственному опыту, потому что помню еще пропаганду времен СССР — среди октябрят, пионеров и тому подобнее. Сейчас в России происходит то же самое", — подчеркивает политолог.

Семья "z-патриота" на "Бессмертном полку 2022" в российском Ульяновске. Фото: kp.ru

"У меня нет репрезентативной выборки, как дети в России относятся к войне в Украине, но я встречал высказывания российских подростков в духе: "Наш папа поехал убивать укров, он молодец, хи-хи, ха-ха". И такие нарративы в РФ звучат все чаще и чаще. Это огромная опасность для всего мира — не только для Украины или стран Балтии, граничащих с Россией", — добавил Валерий Клочок.