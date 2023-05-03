Сам собі ППО: московських депутатів відправили ловити українські БпЛА перед 9 травня

Комплекс ППО на даху будівлі Міноборони РФ у Москві. Фото: msk1.ru

Муніципальних депутатів та комунальників Москви відправляють патрулювати соціальні об'єкти для "запобігання атаці безпілотників ". Про це пише російський телеграм-канал "Верстка".

Як розповіли журналістам "Верстки" співробітники московської державної бюджетної установи "Жилищник", брати участь у патрулюванні комунальників змушують безоплатно.

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"Членам патруля рекомендують звертати увагу на все, що здається потенційно небезпечним — від підозрілих коробок до дронів-безпілотників. У такі патрулі відправляють не рядових працівників, а більш високопоставлені кадри — заступників начальників, інженерів і так далі — тих, у кого" сидяча робота", розповів один із співробітників ДБУ", — пише телеграм-канал.

Також перед 9 травня у Москві запровадили й інші обмеження. Зокрема, як розповіли комунальники, брати ключі від щитових їм тепер дозволено лише за погодженням з головним інженером.

Депутате, будь пильний!

Поряд із комунальниками у патрулюванні беруть участь і московські муніципальні депутати. Як повідомило джерело "Верстки" у мерії, відповідне розпорядження з'явилося ще минулого тижня, проте особливо пильними депутатів просять бути 9 травня.

Як обґрунтування таких заходів називають наближення українського контрнаступу, атаки безпілотників і нещодавню загибель "воєнкора" Владлена Татарського.

Нагадаємо, низка російських регіонів вже відмовилася від проведення парадів на 9 травня. Також цього року в Росії скасовано ходу "Безсмертного полку".

Раніше представник ГУР Андрій Юсов порадив росіянам утриматися від перебування поряд із військовими об'єктами на травневі свята, а також не ходити на парад 9 травня.

Водночас голова комітету з оборони російської Держдуми Андрій Картаполов запропонував росіянам самим охороняти державний кордон, а також самостійно закуповувати ППО.